Film Pierce Brosnan: So stehen die Chancen auf ‚Mamma Mia 3‘

Pierce Brosnan - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 11:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über die Möglichkeit, einen weiteren Teil der Kultreihe zu drehen.

Pierce Brosnan hält einen dritten ‚Mamma Mia!‘-Film für „machbar“, nachdem er sich im Sommer mit der Produzentin Judy Craymer getroffen hat.

Der 71-jährige Schauspieler verrät, dass er „die Gelegenheit begrüßen“ würde, für einen weiteren Teil der von ABBA inspirierten Filme zurückzukehren, nachdem er bereits im Original von 2008 und in der Fortsetzung von 2018, ‚Mamma Mia! Here We Go Again‘, zu sehen war.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet der Hollywood-Star: „[‚Mamma Mia!‘-Produzentin] Judy Craymer ist eine gute Freundin und wir haben uns im Sommer getroffen. Ich glaube, dass meine Schauspielkollegen alle die Chance ergreifen würden, ‚Mamma Mia 3‘ zu machen. Ich denke, es ist machbar. Natürlich kommt es immer auf die Geschichte an. Was ist die Geschichte? Ich würde die Gelegenheit auf jeden Fall begrüßen, wieder in die Welt von ‚Mamma Mia!‘ zurückzukehren, ganz sicher.“

Craymer hatte bereits angekündigt, dass sie gerne einen dritten Film in Angriff nehmen würde. Allerdings seien die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson besorgt, dass es dafür nicht genügend gutes Material in ihrem Katalog gebe.

„Ein dritter Film ist etwas, das ich sehr gerne machen würde. Das Studio will ihn machen. Benny und Björn brauchen ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit“, erzählte die Produzentin gegenüber ‚Daily Star‘. „Sie sagen: ‚Es gibt nicht genug Songs‘. Und ich sage: ‚Es gibt genug Songs und ich weiß, wie sie funktionieren könnten‘. Es gibt so viel, was man mit diesen Liedern machen kann.“