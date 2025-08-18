Stars Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa sind getrennt

Bang Showbiz | 18.08.2025, 14:00 Uhr

Die Influencerin verkündet auf Instagram das Liebes-Aus mit dem Vater ihrer Kinder.

Laura Maria Rypa gibt die Trennung von Pietro Lombardi bekannt.

Die beiden Stars haben eine turbulente On-Off-Beziehung hinter sich. Selbst nach ihrer Verlobung 2022 und der Geburt ihrer beiden Söhne Leano und Amelio gab es immer wieder Trennungsgerüchte. Trotzdem plante das Paar weiter seine Hochzeit und einen gemeinsamen Umzug – umso überraschender kommt nun das Liebes-Aus.

In ihrer Instagram-Story verkündete die Influencerin am Sonntagnachmittag: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.“

Genauere Details zur Trennung werde es nicht geben. „Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen“, ergänzte Laura. „Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen. Vielen Dank für euer Verständnis.“ Pietro hat sich noch nicht zu dem Aus geäußert.

Es ist nicht die erste Trennung für das Promi-Duo: In ihrem gemeinsamen Podcast hatte Laura enthüllt, dass sich die beiden bereits sechsmal getrennt und wieder versöhnt hätten. Kennengelernt hat sich das Paar vor fünf Jahren. 2024 sorgten Vorwürfe der häuslichen Gewalt für Aufsehen, die der Ex-DSDS-Sieger vehement dementierte. „Ich habe meine Frau niemals geschlagen“, betonte er auf Instagram, räumte allerdings „beschämendes“ Verhalten seinerseits ein.

Noch im Mai hatte der ‚Phänomenal‘-Sänger erklärt: „Laura und ich werden auf jeden Fall noch dieses Jahr heiraten.“ Gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung sagte er damals: „Vielleicht wird es eine Winterhochzeit. Wir sind noch am Planen.“