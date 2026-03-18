Musik Placebo feiern 30 Jahre ihres Debütalbums

Placebo - Scarlet Page BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.03.2026, 18:00 Uhr

Placebo feiern 30 Jahre ihres Debütalbums mit neuem 'RE:CREATED'-Album und Arena-Tour.

Placebo kehren zu dem Album zurück, das ihre Karriere begründete, und kündigen ‚Placebo RE:CREATED‘ an – eine neu überarbeitete Version ihres Debüts von 1996, die am 19. Juni erscheint.

Das Originalalbum ‚Placebo‘ erschien auf dem Höhepunkt des Britpop, stellte jedoch einen bewussten Gegenentwurf dar. Während die Charts von nostalgischem Selbstbewusstsein geprägt waren, beschäftigten sich Brian Molko und Stefan Olsdal mit Androgynität, Queerness, Sucht und Entfremdung – mit einer Offenheit, die sie sofort zu Außenseitern machte. Das Debüt entwickelte sich schnell zum Kultalbum, unterstützt durch Hits wie ‚Nancy Boy‘ und ’36 Degrees‘, und legte den Grundstein für eine Band, die sich in den folgenden drei Jahrzehnten nie eindeutig einer Szene zuordnen ließ.

Dreißig Jahre später haben die beiden Musiker die Originalaufnahmen erneut aufgegriffen und eine Art „Director’s Cut“ des Albums geschaffen. Statt eines vollständigen Remakes zeigt ‚Placebo RE:CREATED‘, wie sich die Songs über Jahre auf Tour entwickelt haben – mit neuen Klangschichten und Details, ohne die rohe, provokante Energie der Originale zu verlieren. Die aktualisierte Trackliste umfasst alle zehn Songs des Debüts sowie zwei Bonus-Tracks aus derselben Ära.

Zur Entstehung erklärten sie, die neuen Versionen spiegelten „30 Jahre, in denen wir diese Songs live gespielt haben“ wider. Ziel sei es gewesen, das Album „klanglich ins 21. Jahrhundert zu holen“, ohne den Geist der Veröffentlichung von 1996 zu verlieren. Es sei „eine Feier unserer Anfänge“ und „ein Treffpunkt zwischen dem, was wir damals waren, und dem, was wir heute sind“. Zum Jubiläum geht die Band außerdem auf große UK- und Europa-Arena-Tour. Im Mittelpunkt stehen Songs aus ihren ersten beiden Alben ‚Placebo‘ und ‚Without You I’m Nothing‘, darunter auch Stücke, die seit über 20 Jahren nicht mehr live gespielt wurden. Die Tour startet am 28. September in Portugal und endet nach 36 Terminen im Vereinigten Königreich. ‚Placebo RE:CREATED‘ kann in verschiedenen Formaten vorbestellt werden, darunter CD, Kassette, Boxset und mehrere Vinyl-Editionen.