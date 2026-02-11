Musik Pogues-Schlagzeuger Andrew Ranken im Alter von 72 Jahren gestorben

Andrew Rankin drummer of The Pogues at Wollaton Park July 2009 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 18:00 Uhr

The Pogues haben den Tod ihres langjährigen Schlagzeugers Andrew Ranken bekannt gegeben.

Der 72-jährige Musiker, der Schlagzeug, Percussion und Harmonika spielte und auch Gesang beisteuerte, gehörte 1983 zur Originalbesetzung der Band und blieb bis 1996 Mitglied. Später kehrte er 2001 zurück und trat bis 2014 bei Reunion-Konzerten auf.

In einer Erklärung vom Mittwoch (11. Februar) würdigte die Band ihren Kollegen: „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Andrew Ranken bekannt, Schlagzeuger, Gründungsmitglied und Herzschlag von The Pogues. Andrew, danke für alles – für deine Freundschaft, deinen Witz und deine Großzügigkeit und natürlich für die Musik. Für immer ein wahrer Freund und Bruder. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie.“

Eine Todesursache ist bislang nicht bekannt. Ranken hatte zuletzt aus gesundheitlichen Gründen bei Tourterminen pausiert und wurde durch Tom Cull von Fontaine’s D.C. ersetzt.

Die Band war im vergangenen Jahr erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt wieder auf Tour gegangen – nach dem Tod von Frontmann Shane MacGowan im November 2024 im Alter von 65 Jahren infolge einer Lungenentzündung.

Rankens prägnantes Spiel prägte den Sound der Pogues in den 80er- und 90er-Jahren maßgeblich.