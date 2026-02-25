Stars Polizei beendet Durchsuchung von Andrew Mountbatten-Windsors ehemaligem Wohnsitz

Bang Showbiz | 25.02.2026, 09:00 Uhr

Die polizeiliche Durchsuchung von Andrew Mountbatten-Windsors ehemaligem Wohnsitz ist beendet.

Die Thames Valley Police hat ihre Durchsuchung von Andrew Mountbatten-Windsors ehemaligem Wohnsitz abgeschlossen.

Der 66-jährige Royal war vergangene Woche unter dem Verdacht des Fehlverhaltens im öffentlichen Amt festgenommen worden. Nun bestätigte die Polizei, dass die Suche im Royal Lodge, seinem früheren Zuhause in Windsor im Südosten Englands, beendet ist. Assistant Chief Constable Oliver Wright erklärte: „Die Beamten haben den Ort in Berkshire, den wir durchsucht haben, inzwischen verlassen. Damit sind die Suchmaßnahmen abgeschlossen, die nach der Festnahme eines Mannes in seinen Sechzigern aus Norfolk am Donnerstag begonnen hatten.“

Die Polizei sei sich des erheblichen öffentlichen Interesses an diesem Fall bewusst. Derzeit würden die Ermittlungen andauern. „Es ist wichtig, dass unsere Ermittler die nötige Zeit und den Raum erhalten, um ihre Arbeit fortzusetzen“, betonte Wright. „Wir werden zu gegebener Zeit Updates bereitstellen – dies dürfte jedoch noch einige Zeit dauern.“

Bereits vergangene Woche hatte die Thames Valley Police mitgeteilt, dass Mountbatten-Windsor aus dem Gewahrsam entlassen wurde. In der Erklärung hieß es: „Am Donnerstag haben wir einen Mann in seinen Sechzigern aus Norfolk unter diesem Verdacht festgenommen. Der Festgenommene wurde inzwischen unter laufenden Ermittlungen entlassen. Zudem können wir bestätigen, dass unsere Durchsuchungen in Norfolk abgeschlossen sind.“

Andrews älterer Bruder König Charles betonte anschließend, dass „das Gesetz seinen Lauf nehmen“ müsse. Der 77-jährige Monarch erklärte: „Nun folgt ein vollständiges, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird. Dabei haben sie unsere volle und uneingeschränkte Unterstützung sowie Kooperation.“ Während das Verfahren andauere, werde sich Charles nicht weiter zu Andrew äußern.