In wenigen Wochen soll Prinz Harrys neue Doku "Polo" erscheinen. Sein Freund Nacho Figueras erzählt, dass er stolz auf das Projekt ist, das sich weder um den Royal noch um ihn selbst drehe.

Prinz Harry (40) und den argentinischen Polospieler Ignacio "Nacho" Figueras (47) verbindet eine langjährige Freundschaft. Ob diese aber in der kommenden Dokuserie "Polo" Erwähnung finden wird? Die Serie, die im Dezember beim Streamingdienst Netflix erscheinen soll, hat schon im Vorfeld für Aufregung gesorgt – erst mit schlechtem Timing und dann mit ihrem angeblichen Inhalt. Figueras erzählt jetzt, welche Ehre es für ihn war, an dem Projekt von Harrys und Herzogin Meghans (43) Firma Archewell Productions mitzuwirken. Er geht dabei auch auf kursierende Gerüchte ein.

"Schauen Sie, für mich ist es eine Ehre, egal was mit ihm zu machen. Er ist ein guter Freund", erzählt Nacho dem US-Magazin "People". "Es ist mehr sein Projekt als meins. Es ist eine Ehre zu wissen, dass ich helfen konnte", sagt er über die Dokuserie.

Harry und seine Ehefrau Meghan gerieten im September in die Kritik, da Werbung für die Netflix-Serie Prinzessin Kates (42) emotionale Nachricht, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hatte, zu überschatten drohte. Nur kurz nach einem Social-Media-Beitrag der Frau von Harrys Bruder Prinz William (42) veröffentlichte der Streamingdienst erste Bilder zu "Polo" auf der Plattform X. Die Doku wurde von Harrys und Meghans Firma Archewell Productions gemeinsam mit Boardwalk Pictures produziert.

POLO is a new documentary series that follows elite global players and offers an exclusive, behind-the-scenes look at the fast-paced world of the sport. From Archewell Productions and Boardwalk Pictures. Premiering this December. pic.twitter.com/92vu4xYW8u

