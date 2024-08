Stars Prinz Harry: Er warnt Kolumbien vor Internet-Gefahren

Prince Harry and Meghan Getty 16.08.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2024, 10:00 Uhr

Prinz Harry warnte am Donnerstag (15. August) bei einem Besuch einer Schule in Bogotá, Kolumbien vor den Gefahren der Verbreitung falscher Informationen im Internet.

Der Herzog von Sussex besucht das Land aktuell mit seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex, und am ersten Tag ihrer Reise besuchte das königliche Paar eine Schule in der Hauptstadt Bogotá. Dort hielt Harry eine Rede über Themen wie den Aufstieg der KI und die Verbreitung von Gefahren und Unwahrheiten in den sozialen Medien.

Er sagte dem Publikum: „Was online innerhalb weniger Minuten passiert, überträgt sich auf die Straße. Die Menschen handeln auf der Grundlage von Informationen, die nicht wahr sind. Es kommt auf uns alle an, in der Lage zu sein, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. In einer idealen Welt würden diejenigen mit einflussreichen Positionen mehr Verantwortung übernehmen. Wir diskutieren nicht mehr über Fakten. Solange es den Menschen erlaubt ist, Lügen zu verbreiten, zu beschimpfen, dann ist der soziale Zusammenhalt, wie wir ihn kennen, völlig zusammengebrochen.“

Harry fügte hinzu, dass „Bildung und Bewusstsein“ der Schlüssel zur Lösung der Probleme im Internet seien. Harry und Meghan besuchten die Schule zusammen mit der kolumbianischen Vizepräsidentin Francia Márquez und nahmen an einer Insight Session teil, in der sie mit den Schülern über soziale Medien diskutierten. Während Harry seine Meinung zu diesem Thema äußerte, wurden einige der Schüler auch ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen mit sozialen Medien zu diskutieren und ihre Vorlieben und Abneigungen gegenüber der Online-Welt zu teilen. Laut ‚PEOPLE‘ lobte Meghan die Schüler als „beeindruckend, klug und versiert“ und fügte hinzu, dass sie es für wichtig halte, dass sie „selbstständig und nicht technikabhängig“ seien.