Stars Prinz Harry ‚rückt einer öffentlichen Versöhnung mit König Charles näher‘

Bang Showbiz | 22.09.2025, 11:00 Uhr

Der in Ungnade gefallene Königssohn und der britische Monarch sollen sich offenbar wieder annähern.

Prinz Harry soll Berichten zufolge einer öffentlichen Versöhnung mit König Charles näher kommen.

Der 40-jährige Royal beendete seine 19-monatige Funkstille von dem an Krebs erkrankten Monarchen (76) mit einem 54-minütigen Treffen bei Tee während seines jüngsten Besuchs in Großbritannien. Höhere Berater gaben nun bekannt, dass vorsichtige Pläne für ein gemeinsames öffentliches Auftreten des Duos seit 2019 erarbeitet werden. Ein Insider berichtete dazu der ‚Daily Mail‘: „Harrys Besuch im Vereinigten Königreich diente nicht dazu, seinen Bruder zu übertrumpfen oder sich zu profilieren – im Gegenteil. Es ging darum, William daran zu erinnern, dass Harry da sein kann, um ihm etwas Last abzunehmen, angesichts der Kritik, die William erhalten hat, weil er weniger öffentliche Termine als sein Vater wahrgenommen hat.“ Der jüngere Prinz müsse dafür nicht Teil der ‚arbeitenden‘ Royal Family sein. Harry könne einfach das tun, was er liebt und am besten kann: die Unterstützung von Projekten, die beiden am Herzen liegen, wie dem Diana Award und dem Umweltschutz. Der Insider stellt weiter klar: „Mehr als alles andere möchte er aber seinen Vater öfter sehen. Er möchte ihn stolz machen und ihn während seiner Behandlung unterstützen.“

Zuletzt waren Harry und Charles lächelnd nebeneinander bei der Weltpremiere von ‚Our Planet‘ im Londoner Natural History Museum im April 2019 vor die Kameras getreten. Seit Harrys Rückzug von seinen königlichen Pflichten im Jahr 2020 wurden Vater und Sohn nur bei den Beerdigungen von Prinz Philip 2021 und Queen Elizabeth 2022 gemeinsam fotografiert. Das jüngste private Treffen der beiden im Clarence House Anfang dieses Monats war das erste persönliche Aufeinandertreffen von Charles und Harry seit 19 Monaten.

Der britische Monarch befindet sich derweil weiterhin in Krebsbehandlung. Insider berichten, dass Harrys Frau Meghan, Herzogin von Sussex (44) sowie ihre Kinder Archie (6) und Lilibet (4) ebenfalls in jede größere Initiative einbezogen würden, um die Familie wieder enger in die königliche Rolle zu integrieren. Harry habe außerdem zugestimmt, während Donald Trumps jüngstem Besuch in Großbritannien nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen, um seinem Vater entgegenzukommen. Zudem habe er signalisiert, bereit zu sein, an einigen öffentlichen Veranstaltungen in Großbritannien teilzunehmen – jedoch nicht offiziell als arbeitender Royal – und sei „hoffnungsvoll“, auch seine Beziehung zu Prinz William (43) trotz deren Entfremdung seit 2020 wieder aufzubauen.