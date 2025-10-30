Stars Prinz Harry: Seine Kinder platzen ständig in Meetings hinein

Prince Harry - WellChild Awards - London - September 30th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 09:00 Uhr

Der britische Royal plaudert über seine Kinder Archie und Lilibet, die ihm zuhause keine Ruhe lassen.

Die Meetings von Prinz Harry werden oft von seinen Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet unterbrochen.

Der britische Royal verriet, dass seine Kinder „einfach hereinstürmen“, wenn er in seinem Büro im kalifornischen Montecito Telefonate führt. „Alles, was sie wollen, ist, den Leuten am Telefon Hallo zu sagen. Oder sie sind einfach fasziniert davon, andere Menschen zu sehen“, erzählte Harry im Podcast ‚Hasan Minhaj Doesn’t Know‘. „Sie freuen sich, vertraute Gesichter zu entdecken. Sie rennen hinein und manchmal kommt dann dieser Moment, wo man sich mit der Hand an die Stirn fasst und sagt: ‚Jetzt nicht.‘ Aber dann springen sie auf den Schoß und rufen: ‚Hi, Leute!'“

Auf die Frage, ob Archie (6) und Lilibet (4) wüssten, was er beruflich mache, antwortete der 41-Jährige: „Sie wissen, dass ich Menschen helfe.“ Harry sprach außerdem darüber, warum er und seine Frau Herzogin Meghan es so wichtig finden, junge Menschen vor den Gefahren sozialer Medien zu beschützen. „Meine Frau und ich haben sehr oft darüber gesprochen … Wir haben unseren Anteil an Angriffen in den sozialen Medien abbekommen. Ich glaube, als wir in die USA gezogen sind, waren wir uns einig – und suchten auch danach –, herauszufinden, was die eigentliche Ursache für so viel Schmerz und Leid in der Welt ist“, schilderte Harry.

Der Herzog von Sussex appellierte an Eltern, ihren Kindern lieber „altmodische“ Handys zu geben, anstatt sie auf süchtig machende Smartphones zugreifen zu lassen. „Wenn man mit seinem Kind in Kontakt bleiben möchte, sollten wir ihnen vielleicht einfach wieder ein klassisches Handy geben“, sagte er.