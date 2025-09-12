Stars Prinz Harry: Überraschungsbesuch in der Ukraine

Prince Harry Nottingham September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 11:00 Uhr

Der britische Royal ist in die Ukraine gereist, um die Genesung verwundeter Soldaten zu unterstützen.

Prinz Harry ist nach „Absprache mit [seiner] Frau“ überraschend in die Ukraine gereist.

Der britische Royal war diese Woche für mehrere Termine in Großbritannien. Doch anstatt wie erwartet nach Kalifornien zurückzureisen, besuchte er Kiew auf Einladung von Olga Rudnieva, Gründerin und CEO des Superhumans Trauma Centre in Lwiw, die er zuvor in New York getroffen hatte.

Gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘ erklärte Harry: „Ich bin Olga in New York zufällig begegnet. Es war ein ungeplantes Treffen und ich fragte sie, wie ich helfen könnte. Sie sagte: ‚Die größte Wirkung hättest du, wenn du nach Kiew kommst.‘ Ich musste das mit meiner Frau und der britischen Regierung absprechen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Dann kam die offizielle Einladung.“ Über die Lage vor Ort erzählte der 40-Jährige folgendes: „In Lwiw sieht man vom Krieg nicht viel. Es liegt so weit westlich. Das ist das erste Mal, dass wir die wirkliche Zerstörung des Krieges sehen.“

Das Superhumans Trauma Centre behandelt verwundete und amputierte Soldaten. Harry hatte das Zentrum bereits im April besucht. Der Herzog von Sussex versprach, „alles Mögliche“ zu tun, um die Genesung der Tausenden zu unterstützen, die im Krieg gegen Russland verletzt wurden. Während seines Aufenthalts in Kiew plant seine Invictus Games Foundation, neue Initiativen zur Unterstützung der Rehabilitation vorzustellen.

„Wir können den Krieg nicht stoppen, aber wir können alles tun, um den Genesungsprozess zu unterstützen“, erklärte Harry. „Wir können weiterhin die Menschen in diesem Krieg und das, was sie durchmachen, menschlich darstellen. Wir müssen das im Bewusstsein der Menschen halten. Ich hoffe, diese Reise hilft den Menschen, die Situation besser zu verstehen, weil es leicht ist, gegenüber dem, was geschehen ist, abzustumpfen.“

Die Ukraine nahm erstmals 2017 an den Invictus Games teil, einem Wettbewerb für kranke, verletzte und verwundete Veteranen und Soldaten, den Harry 2014 ins Leben gerufen hat. Während seines Besuchs in Kiew wird der Royal den ukrainischen Premierminister Yulia Svyrydenko treffen und Zeit mit 200 Veteranen im Nationalmuseum der Geschichte der Ukraine im Zweiten Weltkrieg verbringen.