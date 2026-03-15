Stars Prinz Harry und Herzogin Meghan verurteilen Behauptungen in neuem Royal-Buch als ‚durchgedrehte Verschwörung‘

Meghan, Duchess of Sussex, Prince Harry Avalon 10.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2026, 11:00 Uhr

Ein Sprecher der Sussexes übt scharfe Kritik an dem neuen Enthüllungsbuch von Tom Bower.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Behauptungen über sie in einem neuen Royal-Buch als „durchgedrehte Verschwörung“ verurteilt.

Ein Sprecher des Paars – das 2020 nach seinem Rückzug als ranghohe Royals nach Kalifornien zog – erklärte, dass Tom Bowers neues Buch ‚Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family‘ „die Grenze von Kritik zu Fixierung überschritten“ habe. Auszüge aus dem Enthüllungsbuch – das vor seiner Veröffentlichung in diesem Monat in der Zeitung ‚The Times‘ als Fortsetzungsserie erscheint – enthalten unter anderem die Behauptung, dass Königin Camilla Freunden gesagt habe, Meghan habe Harry „einer Gehirnwäsche unterzogen“.

Außerdem ist zu lesen, ein ehemaliger Manager der Invictus Games habe erklärt, Meghan sei eine Ablenkung von verletzten Veteranen gewesen. In einer Stellungnahme übte der Sprecher scharfe Kritik an Bower: „Hier handelt es sich um jemanden, der öffentlich gesagt hat: ‚Die Monarchie hängt tatsächlich davon ab, die Sussexes aus unserem Staatsleben vollständig auszulöschen‘ – eine Wortwahl, die für sich spricht.“

Bower habe „eine Karriere daraus gemacht, immer ausgefeiltere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und nie getroffen hat“. Die Behauptungen des Autors wies der Sprecher klar zurück: „Wer sich für Fakten interessiert, wird sich anderswo umsehen; wer nach durchgedrehten Verschwörungen und Melodrama sucht, weiß genau, wo er ihn findet.“

Unterdessen erklärte ein Sprecher der Invictus Games Foundation, es sei „enttäuschend“, dass Aufmerksamkeit auf „Kommentare gelenkt wird, die offenbar eher von einer lange bestehenden Agenda als von einem echten Verständnis der Invictus Games und der Gemeinschaft, die sie unterstützen, geprägt sind“. Weiter hieß es: „Der Fokus sollte dort bleiben, wo er hingehört – auf dem Mut, der Genesung und der Kameradschaft derjenigen, die gedient haben.“

Der Buckingham Palace hat sich bislang nicht zu dem Buch geäußert. Darin werden auch das Vertragsende der Sussexes mit Spotify, die Umbenennung ihrer Archewell Foundation sowie die Möglichkeit einer öffentlichen Versöhnung mit König Charles III. analysiert, wenn die Invictus Games 2027 nach Birmingham kommen.