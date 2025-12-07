Stars Prinz Harry vergleicht das Leben in der königlichen Familie mit ‚Downton Abbey‘

Prince Harry and Meghan Duchess of Sussex - October 2025 - World Series - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.12.2025, 09:00 Uhr

Prinz Harry vergleicht das Leben in der königlichen Familie mit 'Downton Abbey'.

Prinz Harry hat scherzhaft bemerkt, dass das Leben in der königlichen Familie wie ein Drama im Stil von ‚Downton Abbey‘ gewesen sei.

Der Herzog von Sussex – der in die USA zog, nachdem er und seine Frau Meghan, Herzogin von Sussex, 2020 als arbeitende Royals zurückgetreten waren – machte den Witz während einer Rede zu Ehren der „zutiefst persönlichen“ Beziehung zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten bei einer Netzwerkveranstaltung in Los Angeles. Mit Verweis auf Lord Fellowes, den ‚Downton Abbey‘-Schöpfer, der bei der prestigeträchtigen Veranstaltung geehrt wurde, sagte Harry: „Manchmal fragen Leute, ob das Aufwachsen in der königlichen Familie ein bisschen wie Julians ‚Downton Abbey‘ war. Ja – aber nur eine dieser Welten ist voller Drama, Intrigen, aufwendiger Abendessen und Ehen mit Amerikanern… und die andere ist eine TV-Serie.“

Der Herzog stichelte außerdem subtil gegen Präsident Donald Trumps Einwanderungspolitik, als er darüber sprach, dass britische Fußballfans im kommenden Jahr für die Weltmeisterschaft in die USA reisen. Der 41-jährige Royal sagte: „Nächstes Jahr heißen wir viele weitere Briten von der anderen Seite des Atlantiks willkommen – vorausgesetzt, sie benehmen sich und kommen durch den Zoll, an ICE [US Immigration and Customs Enforcement] vorbei. Die Weltmeisterschaft kommt in die USA … sowohl England als auch Schottland haben sich qualifiziert – ein Weihnachtswunder!“

Unter Hinweis darauf, dass Nordirland und Wales sich ebenfalls noch qualifizieren könnten, fügte Harry hinzu: „Und wäre das nicht etwas, das die großen amerikanischen Bierbrauer Budweiser, Coors und Samuel Adams feiern könnten? Die Briten kommen – hungrig auf den Sieg und durstig. Und im Vereinigten Königreich haben wir kürzlich erfahren, dass Pubs vielleicht bis ein Uhr morgens geöffnet bleiben. Was könnte da schon schiefgehen?“