Stars Prinz Harry will seine Kinder zum Sport ermutigen

Bang Showbiz | 13.02.2025, 09:00 Uhr

Der britische Royal liebt es, mit seinen Kindern über die "Kraft des Sports" zu sprechen.

Prinz Harry hofft, dass seine Kinder sportlich sind.

Der Herzog von Sussex – der mit seiner Frau Meghan Markle Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) hat – hat es genossen, mit seinen Kindern über die Invictus Games zu sprechen. Der Sportwettbewerb für verwundete, verletzte oder erkrankte Soldaten und Veteranen wurde 2014 von Harry ins Leben gerufen. Der britische Royal hofft, dass seine Kinder sowohl den Wert des Wettbewerbs als auch die „Kraft des Sports“ verstehen.

„Ich versuche ständig, es richtig zu machen, indem ich erkläre, was [den Teilnehmern] passiert ist und was wir bei Invictus tun, um ihr Leben zu verbessern und ihnen eine Chance zu geben, sich neu zu definieren“, erklärt er gegenüber dem ‚People‘-Magazin. Harry ergänzt: „Ich hoffe, dass meine Kinder auch jeden Sport betreiben werden, den sie wollen, denn ich glaube, dass das für uns alle sehr wichtig ist.“

Der 40-Jährige hat mit seinen Kindern eine Reihe von „herausfordernden, aber wichtigen“ Gesprächen über die verschiedenen Teilnehmer des Sportwettbewerbs geführt und darüber, wie sie zu ihren lebensverändernden Verletzungen kamen. „Sie sind fasziniert. Es ist ein sehr interessantes Gespräch, das man mit seinen Kindern führen kann – zu erklären, warum dieser Person ein Bein fehlt, warum dieser Person ein Arm fehlt, warum sie so aussieht, wie sie aussieht“, erzählt der Sohn von König Charles.

Besonders Archie stelle ihm diese schwierigen Fragen. „Er fängt an zu fragen: ‚Wie haben sie sich verletzt? Was ist eine Mine? Was ist das alles?'“, schildert Harry. „In gewisser Weise öffnet man damit die Büchse der Pandora, vor allem bei Kindern in diesem Alter, denn sie haben keinen Filter und sind einfach so neugierig und wissbegierig.“