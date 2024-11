Netflix bestätigt Starttermin Prinz Harrys Polo-Doku startet im Dezember: Das erwartet die Zuschauer

Prinz Harry ist selbst leidenschaftlicher Polo-Spieler. (dr/spot)

SpotOn News | 21.11.2024, 14:11 Uhr

Der Streamingdienst Netflix hat offiziell den Starttermin für die fünfteilige Dokumentation "Polo" von Prinz Harry bekannt gegeben. Das erwartet den Zuschauer ab dem 10. Dezember.

Die nächste Produktion von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) steht bereits in den Startlöchern: Wie Netflix nun offiziell bestätigte, wird die neue Dokumentation "Polo" am 10. Dezember weltweit auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. Die fünfteilige Serie verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der prestigeträchtigen U.S. Open Polo Championship in Wellington, Florida.

"Die Zuschauer erhalten durch intensive Rivalitäten und hartes Training einen noch nie dagewesenen Einblick in die Hingabe und Fertigkeiten, die nötig sind, um auf höchstem Niveau zu konkurrieren", heißt es in der Ankündigung von Netflix. Die Serie begleitet verschiedene Protagonisten: einen jungen Spieler, der von seinem fordernden Vater an seine Grenzen gebracht wird, einen ehemaligen Golfer, der für seine Pololeidenschaft große Opfer bringt sowie ein Vater-Sohn-Duo, das als bestes Spielerpaar aller Zeiten gilt.

Prominente Unterstützung

Prinz Harry und Herzogin Meghan fungieren mit ihrer Produktionsfirma Archewell Productions als ausführende Produzenten der Serie. Für die Umsetzung konnte mit Boardwalk Pictures ein renommiertes Produktionsunternehmen gewonnen werden. Die Regie führt Miloš Balać, der bereits als Co-Executive Producer der erfolgreichen FX-Serie "Welcome to Wrexham" mit Ryan Reynolds (48) tätig war.

"Harry und ich sprechen seit Jahren über Polo", verriet Harrys Freund und Polospieler Nacho Figueras dem "People"-Magazin über dessen Leidenschaft. "Die Produktionsfirma ist unglaublich und Netflix bietet eine riesige Plattform, um die größten Herzen der Welt zu erreichen. Ich bin froh, dabei zu sein und denke, es ist eine große Chance für den Sport."

Weiteres Projekt in Planung

Die Polo-Dokumentation ist Teil eines mehrjährigen Deals, den Harry und Meghan 2020 mit Netflix abgeschlossen haben. Wie die "Daily Mail" berichtete, befindet sich bereits ein weiteres Projekt der Sussexes in der Entwicklung: Eine noch unbenannte Serie mit Meghan soll die "Freuden des Kochens, Gärtnerns und der Freundschaft" zeigen.

"Die Dinge, die wir kreieren, sollen die Menschen berühren und ihnen ein Gefühl von Gemeinschaft vermitteln", erklärte Meghan kürzlich bei einer Veranstaltung in Los Angeles. "Wir haben so viele aufregende Projekte in der Pipeline. Ich kann es kaum erwarten, bis wir sie ankündigen können."

Royals sind schon lange Polo-Fans

König George VI. (1895-1952), der Vater von Queen Elisabeth II. (1926-2022), führte im Übrigen die königliche Familie in den Polosport ein. Er selbst war ein leidenschaftlicher Fan und spielte selbst gerne. Sowohl König Charles III. (76) als auch seine Söhne Prinz William (42) und Prinz Harry spielen das Spiel hoch zu Ross seit ihrer Jugend. Im britischen Volksmund wird Polo deswegen auch der "Sport der Könige" genannt.