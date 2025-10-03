Stars Prinz William will Fehler seiner Eltern nicht wiederholen

Prince William at the Blue Light Hub October 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 18:00 Uhr

Prinz William will beim Erziehen seiner Kinder nicht die „gleichen Fehler“ machen wie seine Eltern.

Der 43-jährige Royal – der mit Ehefrau Catherine, Prinzessin von Wales, die Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) hat – will aus den Auswirkungen lernen, die die Trennung seiner Eltern König Charles und Prinzessin Diana auf ihn selbst hatte. Er weiß aus dieser Erfahrung nämlich nur zu gut, wie sehr „Drama“ in der Kindheit das spätere Leben beeinflussen kann.

Im Gespräch mit Eugene Levy in dessen Apple TV+-Serie ‚The Reluctant Traveler‘ sagte William: „Man muss dieses Gefühl von Wärme, Sicherheit, Geborgenheit, Liebe haben. All das muss da sein, und das war sicherlich Teil meiner Kindheit.“ Dann allerdings kam die Scheidung seiner Eltern, weshalb das Gefühl von Geborgenheit für den jungen Prinzen nur kurz währte: „Man nimmt das mit, man lernt daraus und versucht sicherzustellen, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie die Eltern. Ich denke, das versuchen wir alle. Ich will nur das Beste für meine Kinder, aber ich weiß, dass Drama und Stress in jungen Jahren einen wirklich beeinflussen, wenn man älter ist.“

William betonte, wie wichtig es für ihn sei, die richtige „Balance“ zwischen Arbeit und Familie zu finden, und er und Catherine versuchten, morgens und abends für ihre Kinder da zu sein. Auf die Frage, ob er einen klassischen 9-to-5-Zeitplan habe, sagte er: „Nicht wirklich, nein. Es funktioniert nicht ganz so, aber ich versuche, die Schulzeiten so gut wie möglich einzuhalten. Also sind wir die meisten Tage morgens und nachmittags bei den Kindern für Abholung und Bringdienst.“ Für ihn sei das Wichtigste im Leben die Familie, und alles drehe sich um die Zukunft. „Wenn man den Kindern jetzt kein glückliches, gesundes, stabiles Zuhause gibt, setzt man sie auf einen schwierigen Weg. Es geht darum sicherzustellen, dass wir unsere Familien und Kinder so gut wie möglich für ihre Zukunft schützen.“ Auch das gemeinsame Abendessen sei Pflicht. „Wir sitzen zusammen und reden; das ist wirklich wichtig. Keines unserer Kinder hat ein Handy – da sind wir sehr streng.“