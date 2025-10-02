Stars Prinz William würdigt Dame Jane Goodall

Bang Showbiz | 02.10.2025, 18:00 Uhr

Prinz William hat Dame Jane Goodall und ihren Pioniergeist gewürdigt. Auch Harry zollte der Forscherin Tribut.

Prinz William hat Dame Jane Goodall und ihren „Pioniergeist“ gewürdigt.

Der Prince of Wales teilte eine persönliche Botschaft zu Ehren der weltbekannten Primatologin, die am Mittwoch (1. Oktober) im Alter von 91 Jahren während einer Vortragstour in Kalifornien verstorben ist.

„Die Welt hat mit dem Tod von Dame Jane Goodall eine außergewöhnliche Stimme verloren“, schrieb William auf dem gemeinsamen Instagram-Account mit seiner Frau Catherine, Princess of Wales. „Ihre grenzenlose Neugier, ihr Mitgefühl und ihr Pioniergeist haben unser Verständnis der natürlichen Welt verändert. Sie hat uns alle herausgefordert, etwas zu bewirken, und mich und unzählige andere dazu inspiriert, für den Schutz unseres Planeten zu arbeiten. Jane Goodall hat etwas bewirkt.“ Die Nachricht wurde mit dem Buchstaben W unterzeichnet, was auf eine persönliche Botschaft des Prinzen hinweist.

Und Williams ist nicht der einzige Royal, der die Naturforscherin würdigte. Kurz vor ihm meldeten sich auch sein entfremdeter Bruder Prinz Harry und dessen Frau Meghan, Herzogin von Sussex, zu Wort um ihrer „Freundin“ Tribut zu zollen. In einer Erklärung von Harry und Meghan, die den sechsjährigen Prinz Archie und die vierjährige Prinzessin Lilibet zusammen großziehen, gegenüber dem Magazin ‚People‘ hieß es: „Dr. Jane Goodall DBE war eine visionäre Humanistin, Wissenschaftlerin, Freundin des Planeten und unsere Freundin. Ihr Einsatz, Leben zu verändern, geht über das hinaus, was die Welt gesehen hat, und reicht auch in das hinein, was wir persönlich empfunden haben. Sie hielt unseren Sohn Archie, als er gerade geboren war, und überschüttete diejenigen mit Liebe und Fürsorge, die das Privileg hatten, sie zu kennen. Sie wird schmerzlich vermisst werden.“