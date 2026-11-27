Stars Prinz William zeigt sich traurig über Insolvenz der Diana-Award-Stiftung

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Bang Showbiz | 27.11.2026, 14:00 Uhr

Prinz William hat allen Beteiligten der Diana-Award-Stiftung für ihre "harte Arbeit und ihr Engagement" gedankt, nachdem die Wohltätigkeitsorganisation unter Zwangsverwaltung gestellt worden ist.

Prinz William hat mit Bestürzung auf die Nachricht reagiert, dass eine Stiftung, die zum Gedenken an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana gegründet wurde, Insolvenz anmelden musste.

Der britische Thronfolger würdigte die langjährige Arbeit der Organisation und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement. Die Diana Award Foundation hatte am Donnerstag (26. November) mit „schwerem Herzen“ bekannt gegeben, dass sie unter Insolvenzverwaltung gestellt wird. Daraufhin meldete sich William mit einer persönlichen Botschaft zu Wort und würdigte die Arbeit der vergangenen 27 Jahre.

Die Stiftung habe Tausende junge Menschen ausgezeichnet und gefördert, die sich dafür einsetzen, die Welt positiv zu verändern, erklärte der Royal. „Ich möchte allen danken, deren Engagement und harte Arbeit dies über so viele Jahre hinweg möglich gemacht haben“, ergänzte William in seiner Stellungnahme. Der 44-Jährige unterzeichnete die Botschaft mit seinem Anfangsbuchstaben „W“. William ist gemeinsam mit seinem Bruder Prinz Harry Schirmherr der Organisation, die 1999 zu Ehren ihrer Mutter ins Leben gerufen wurde.

Seit der Gründung haben mehr als 50.000 junge Menschen den Diana Award erhalten. Gewürdigt werden insbesondere soziales Engagement und humanitäre Arbeit. Auch die Stiftung verabschiedete sich mit bewegenden Worten. „Vor 27 Jahren wurde der Diana Award ins Leben gerufen, um Diana, Prinzessin von Wales, und ihre Überzeugung zu ehren, dass junge Menschen die Kraft haben, ihre Gemeinschaft, ihr Land und die Welt zu verändern“, hieß es in einer Mitteilung.

Man sei stolz darauf, jungen Menschen eine Plattform gegeben zu haben. „Dies ist nicht das Ergebnis, das sich irgendjemand von uns gewünscht hat“, räumte die Organisation ein. Die Verantwortlichen bedankten sich bei allen Unterstützern und insbesondere bei den jungen Menschen, deren Erfolge stets im Mittelpunkt gestanden hätten. Die Entscheidung ändere nichts an der Bedeutung ihrer Leistungen. William war gerade einmal 15 Jahre alt, als Diana 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam.