Stars Prinzessin Catherine glaubt, dass Liebe Menschen formt

Catherine Princess of Wales November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 09:00 Uhr

Catherine, Princess of Wales, glaubt, dass Liebe „grundsätzlich formt, wer wir werden“.

Die 43-jährige Royal nahm am Dienstag (18. November) gemeinsam mit Sir Gareth Southgate, einer Reihe von Experten für frühe Kindheit und rund 80 Wirtschaftsführern am ersten Future Workforce Summit der The Royal Foundation Business Taskforce for Early Childhood in London teil. Das Event soll Führungskräfte dazu ermutigen, die soziale und emotionale Entwicklung ihrer Mitarbeitenden zu fördern.

Catherine hielt eine Rede über die Bedeutung „konstanter, fürsorglicher Beziehungen“ und sagte: „Meine Leidenschaft und die Arbeit des Centre for Early Childhood entspringt einer grundlegenden Wahrheit; dass die Liebe, die wir in unseren frühesten Jahren erfahren, grundlegend formt, wer wir werden und wie wir als Erwachsene gedeihen.“ Liebe sei die erste und wesentlichste Bindung, aber auch der unsichtbare Faden, der mit Zeit, Aufmerksamkeit und Zärtlichkeit durch konstante, fürsorgliche Beziehungen gewebt wird, die die geerdeten und sinnstiftenden Umgebungen rund um ein Kind schaffen. Kate fügte hinzu, dass Liebe das Material sei, das die emotionale Welt eines Kindes bildet und das Fundament wird, der eigentliche Stoff von Resilienz und Zugehörigkeit. „Das Zuhause sollte der Ort sein, an dem Liebe, Sicherheit und Rhythmus einem Kind ermöglichen zu gedeihen“, sagte sie. „Ein liebevolles Zuhause bringt uns letztlich bei, wie man liebt und wie man sich kümmert, aber jede Umgebung hat das Potenzial, unsere Herzen zu formen. Jeder von Ihnen interagiert mit seiner eigenen Umgebung; ein Zuhause, eine Familie, ein Unternehmen, eine Belegschaft, eine Gemeinschaft. Das sind die Ökosysteme, die Sie selbst mitgestalten.“

Die Prinzessin – die mit ihrem Ehemann Prince William drei Kinder hat – rief dazu auf, Wege zu finden, eine „glücklichere, gesündere Gesellschaft“ aufzubauen. Sie sagte: „Als Wirtschaftsführende stehen Sie täglich vor der Herausforderung, die Balance zwischen Profitabilität und positivem Einfluss zu finden. Aber beides ist nicht und sollte nicht unvereinbar sein.“