Stars Prinzessin von Wales: Krebsfrei nach Ende ihrer Chemotherapie Die Ankündigung von Catherine, der Prinzessin von Wales, dass sie „krebsfrei“ sei, löste bei Tausenden von Fans weltweit Tränen der Erleichterung aus. Das 42-jährige Mitglied des britischen Königshauses gab in einem Statement am Montag (9. September) bekannt, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe, wobei sich die Kommentar-Feeds in den sozialen Medien innerhalb weniger Minuten voll […]