Auch nach dem Ende ihrer Krebsbehandlung sorgen sich Royal-Fans um Prinzessin Kate. Jetzt tauchte sie erstmals seit ihrer emotionalen Bekanntgabe wieder in der Öffentlichkeit auf.

Mit der Nachricht, ihre Chemotherapie beendet zu haben, erfreute Prinzessin Kate (42) zuletzt Royal-Fans in aller Welt. Erstmals nach dieser Bekanntgabe am zurückliegenden 9. September ist die Ehefrau von Prinz William (42) jetzt wieder in der Öffentlichkeit gesichtet worden. Auf Bildern, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, ist Kate zu sehen, wie sie in Balmoral zu einem Gottesdienst fährt.

Die Fotos zeigen die Prinzessin von Wales auf dem Beifahrersitz eines Fahrzeugs, das ihr Ehemann steuert. Gemeinsam reisen sie zum Sonntagsgottesdienst in der Crathie Kirk Church in der Nähe von Schloss Balmoral. Kate trägt zu der Gelegenheit einen ihrer Lieblingshüte in Khaki. Dazu kombinierte sie Ohrring in Gold. Ehemann Prinz William hat sich indes seinen bei Royal-Fans inzwischen so beliebten Bart noch immer nicht abrasiert. In derselben Wagenkolonne reisten auch König Charles III. (75) und Ehefrau Königin Camilla (77) in die Kirche.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024