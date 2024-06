Weißes Midikleid von Jenny Peckham Prinzessin Kate hat für „Trooping the Colour“ ihr Kleid recycelt

Prinzessin Kate trug das weiße Kleid bereits im Mai 2023 (l.), fügte nun aber einige Details hinzu. (ae/spot)

SpotOn News | 17.06.2024, 13:42 Uhr

Ganz schön clever: Prinzessin Kate hat bei "Trooping the Colour" am Wochenende ein altes Kleid aufgetragen, das dank weniger, aber raffinierter Details völlig neu wirkte. So wurde aus einem schlichten Midikleid ein Hingucker im Matrosenlook.

Sechs Monate lang warteten die Briten und gefühlt die ganze Welt auf das Comeback von Prinzessin Kate (42), die an Krebs erkrankt ist. Bei "Trooping the Colour" am 15. Juni warteten deshalb natürlich alle auf sie. Und die Frau von Thronfolger Prinz William (41) sah blendend aus – was neben ihrer perfekten Hochsteckfrisur, dem kräftigen Make-up und dem berühmten Kate-Lächeln vor allem auch an ihrem Kleid lag. Bemerkenswert dabei: Für ihren großen Auftritt zurück in der Öffentlichkeit wählte sie kein neues Dress, sondern peppte ein altes geschickt auf. Das war sicher ganz im Sinne ihres Schwiegervaters König Charles III. (75), der die Monarchie verschlanken und Kosten sparen will.

Zwei Details verwandelten das Kleid in einen neuen Look

Die Prinzessin von Wales zeigte sich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in diesem Jahr in einem weißen, knielangen Kleid im Matrosenlook. Das Bleistiftkleid mit langen Ärmeln stammt von ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Packham, wie etwa die "Daily Mail" berichtete. Dazu kombinierte die dreifache Mutter einen großen Hut von Philip Treacy, weiße Spitzenpumps von Jimmy Choo, eine Clutch von Mulberry und die Perlenohrringe "Cavolfiore" von Cassandra Goad, die im Einzelhandel für rund 6.600 Euro erhältlich sind.

Royalen Beobachtern fiel schnell auf, dass Kate das Outfit aus ihrem bewährten Kleiderschrank entnommen hatte. Bereits einen Tag vor der Charles' Krönung trug sie es, als sie an der Seite von William am 5. Mai 2023 Menschen an der Londoner Prachtstraße The Mall begrüßte. Damals kam es allerdings noch wesentlich unscheinbarer daher. Für die Geburtstagsparade des Königs wurde es mit einigen Details ganz einfach aufgepeppt. Mit einer großen schwarz-weißen Schleife am seitlichen Kragen und einem neuen, breiteren schwarz-weißen Taillenband bekam es einen neuen Anstrich. Beides sorgte auch dafür, dass das schlichte Kleid einen maritimen Anstrich erhielt.

Die Familie als modisches Gesamtkonzept

Dazu passend waren auch die drei Kinder gekleidet. Während die Prinzen George (10) und Louis (6) marineblaue doppelreihige Blazer mit goldenen Knöpfen trugen, war Prinzessin Charlotte (9) einmal mehr das modische Mini-Me der künftigen Königin. Sie trug ein dunkelblaues Kleid im Matrosenlook mit weißen Details.

Manche Zuschauer dachten allerdings auch an einen berühmten Film. Bei X zogen sie eine Parallele zu Audrey Hepburns (1929-1993) Rolle Eliza Doolittle in der "My Fair Lady"-Verfilmung aus dem Jahr 1964. Diese trug ebenfalls ein weißes Kleid mit auffälligen schwarz-weißen Verzierungen.