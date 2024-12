Nach Weihnachtsgottesdienst Prinzessin Kate: Herzerwärmendes Gespräch mit einer Krankenschwester

Prinzessin Kate sorgte beim Weihnachts-Spaziergang der Royals für emotionale Momente. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.12.2024, 12:30 Uhr

Beim Weihnachts-Spaziergang der Royals waren viele Augen auf Prinzessin Kate gerichtet. Die 43-Jährige sorgte für einige besonders emotionale Momente. Ein Fan berichtet von einem rührenden Gespräch mit der Prinzessin von Wales.

Die britische Royal Family hat sich am ersten Weihnachtsfeiertag bei ihrem traditionellen Spaziergang zum Weihnachtsgottesdienst gezeigt. Besonders freuten sich die Fans am Wegesrand über Prinzessin Kate (43), die dieses Jahr eine Krebserkrankung öffentlich machte und sich lange nicht in der Öffentlichkeit zeigte. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (43) nahm sich nach dem Gottesdienst in Sandringham besonders viel Zeit, um mit einigen wartenden Menschen zu sprechen.

Rührendes Gespräch mit Krankenschwester

Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll sie Fans gesagt haben, dass die den hunderten Menschen, die ihr in den vergangenen Monaten Briefe geschrieben hatten, "unglaublich dankbar" sei. Eine Krankenschwester konnte sich länger mit Kate unterhalten und offenbarte gegenüber der Zeitung, worüber sie mit der Prinzessin von Wales gesprochen hat. "Sie war wundervoll. Sie war sehr respektvoll und dankbar", erzählte sie. Und weiter: "Sie sagte, Menschen wie ich und andere Menschen in Pflegeberufen seien die, die die ganze harte Arbeit machen. Sie war wirklich sehr freundlich."

Es sei "ein Privileg" gewesen, Kate kennenzulernen. "Ihr so nah zu sein und persönlich zu interagieren, ist eine Gelegenheit, die sich nicht alle Tage bietet. Ich habe ihr die Hand geschüttelt. Ich habe wirklich Glück gehabt", so die Krankenschwester weiter.

Emotionaler Moment mit Krebspatientin

Kate, die mit Ehemann Prinz William und den drei gemeinsamen Kindern sowie König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) an der Menschenmenge vorbeilief, nahm zahlreiche Blumen, Briefe und selbstgebastelte Schilder entgegen. Die 43-Jährige strahlte in einem dunkelgrünen Mantel mit farblich abgestimmtem Hut und einem grün-blauen Tartan-Schal. Für einen emotionalen Moment sorgte ihr Aufeinandertreffen mit einer Krebspatientin, der sie eine feste Umarmung gab.

Die 73-Jährige kam neben Kate auch mit König Charles ins Gespräch, der dieses Jahr ebenfalls eine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte. "Wir haben uns ein bisschen über Krebs unterhalten", sagte die Frau anschließend der "Daily Mail". "Ich habe ihn vorher schon mal getroffen. Er sagte zu mir, dass er sich an mich erinnern, und ich dachte 'Was? Das ist so viele Jahre her!'" Weiter sagte sie, Charles und Kate schienen "gut drauf" zu sein, "wenn man bedenkt, was sie durchmachen".