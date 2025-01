Gedenkveranstaltung in London Prinzessin Kate umarmt Holocaust-Überlebende

Prinzessin Kate am Montagabend in London. (dr/spot)

SpotOn News | 27.01.2025, 22:37 Uhr

Bei einem Empfang in London traf Prinzessin Kate auf Holocaust-Überlebende, die sie 2020 für eine Fotoausstellung porträtiert hatte. Das Wiedersehen war von tiefen Emotionen geprägt.

In der Londoner Guildhall ist es zu einem bewegenden Wiedersehen zwischen Prinzessin Kate (43) und Holocaust-Überlebenden gekommen. Die Ehegattin von Thronfolger Prinz William (42) traf laut der britischen Zeitung "The Sun" dabei unter anderem auf Yvonne Bernstein und Stephen Frank, die sie 2020 im Rahmen einer Fotoausstellung porträtiert hatte. Die Begegnung war von tiefen Emotionen geprägt.

"Es ist so schön, Sie wiederzusehen", begrüßte Kate dem Bericht zufolge die 87-jährige Bernstein. Die beiden Frauen hielten während ihres Gesprächs Händchen, Bernstein strich der Prinzessin liebevoll über den Arm. "Es war eine solche Freude für mich, eine alte Freundin wiederzusehen", sagte Kate, die einen schwarzen Mantel über einer schwarzen Hose und Pullover sowie eine fünfreihige Perlenkette trug.

Geschichte an die nächste Generation weitergeben

Auch Prinz William war bei dem Empfang anwesend und unterhielt sich mit dem in Polen geborenen Alfred Garwood, der als Kind das Konzentrationslager Bergen-Belsen überlebte. Der Thronfolger sprach dabei auch über die Bedeutung, die nächste Generation über den Holocaust aufzuklären: "George kommt jetzt in ein Alter, in dem er beginnt, diese Dinge zu verstehen. Es wird interessant, mit ihm darüber zu sprechen, was passiert ist."

Kate erkundigte sich bei Lady Milena Grenfell-Baines, ob sie ein Tagebuch führe: "Es ist so wichtig, dass diese Geschichten aufgeschrieben werden. Es sind nach wie vor relevante Geschichten." William betonte die Bedeutung der Veranstaltung: "Es ist wichtig, dass wir hier sind."

Erinnerung an eine mutige Vorfahrin

In seiner Rede erinnerte Prinz William auch an seine Urgroßmutter, Prinzessin Alice von Battenberg (1885-1969), die während des Zweiten Weltkriegs in Athen jüdische Flüchtlinge vor den Nazis versteckte. "Sie riskierte Tod, Folter und Verfolgung, um sich den Aggressoren zu widersetzen", so der 41-Jährige.

An dem Empfang nahmen rund 50 Holocaust-Überlebende teil. Auch hochrangige britische Politiker wie Premierminister Sir Keir Starmer (62) und seine Stellvertreterin Angela Rayner (44) waren anwesend. Die Veranstaltung fand anlässlich des Holocaust-Gedenktags statt, der an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren erinnert.

Die Porträts, die Kate 2020 von den Holocaust-Überlebenden aufnahm, waren Teil der Ausstellung "Generations: Portraits of Holocaust Survivors" im Imperial War Museum. Die Fotografien dokumentieren nicht nur die Geschichten der Überlebenden, sondern auch ihre Familien und damit die Kontinuität jüdischen Lebens trotz des Versuchs der systematischen Vernichtung durch die Nationalsozialisten.