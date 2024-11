Stars Prinzessin von Wales: Teilnahme an Remembrance-Gedenkveranstaltungen am Wochenende

Bang Showbiz | 08.11.2024, 16:00 Uhr

Catherine, die Prinzessin von Wales, wird am Wochenende an den Gedenkveranstaltungen vor dem nationalen Remembrance Day-Gedenktag am Montag (11. November), der an den Waffenstillstand und die Kriegstoten des Ersten Weltkriegs erinnert, in London teilnehmen.

Das 42-jährige Mitglied des britischen Königshauses wird langsam zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren, nachdem sie sich einer Operation und einer anschließenden vorbeugenden Chemotherapie unterzogen hatte.

Der Buckingham Palace bestätigte jetzt, dass die Prinzessin beim Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall am Samstagabend (09. November) und auch beim Gottesdienst am Cenotaph am Sonntag (10. November) anwesend sein wird. Die Teilnahme von Königin Camilla muss noch bestätigt werden, weil sie sich in dieser Woche nach einer Brustkorbinfektion von ihren Verpflichtungen zurückgezogen hat und sich zu gegebener Zeit ärztlichen Rat einholen wird. Die Bestätigung von Catherines Teilnahme erfolgt, nachdem ihr Ehemann Prinz William verkündete, dass 2024 „brutal“ für ihn gewesen sei, da sich sowohl seine Frau als auch sein Vater König Charles III. einer Krebsbehandlung unterzogen. Auf seiner Reise in Südafrika danach gefragt, wie sein Jahr gewesen sei, antwortete William gegenüber den britischen Medien: „Ehrlich? Es war schrecklich. Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens. Es war wirklich schwierig, alles andere zu bewältigen und alles auf Kurs zu halten. Aber ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie mit den Dingen fertig geworden sind, die sie gemacht haben. Aber aus persönlicher familiärer Sicht war es, ja, es war brutal.“