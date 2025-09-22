Stars Priscilla Presley ‚entsetzt‘ über Lisa Marie Presleys Ehe mit Michael Jackson

Bang Showbiz | 22.09.2025, 09:00 Uhr

Elvis’ Ehefrau konnte nicht fassen, dass ihre Tochter den King of Pop heiraten wollte.

Priscilla Presley war „entsetzt“, als ihre Tochter Lisa Marie Presley ihr eröffnete, dass sie Michael Jackson heiraten wolle.

Die 80-Jährige, die von 1967 bis 1973 mit Elvis Presley verheiratet war, beschreibt in ihren kommenden Memoiren, wie sie die Beziehung und das Sexualleben von Lisa und Michael infrage stellte. Das Buch ‚Softly, As I Leave You: Life After Elvis‘ erscheint am 23. September. Erste Auszüge, die ‚The Sun‘ vorliegen, zeigen, dass Lisa Marie ihrer Mutter Mitte der Neunziger Jahre von der Romanze erzählte, also einige Jahre vor der Scheidung 1996. Priscilla schrieb: „Ich war entsetzt über die Ehe. Ich fragte sie, ob sie eine körperliche Beziehung hatten. Wie so viele andere war ich mir nicht sicher. Sie sagte: ‚Ja.'“ Die Witwe von Elvis Presley vermutete zudem, dass Michael, der damals 36 Jahre alt war, ihre Tochter nicht aus Liebe geheiratet habe, sondern wegen des berühmten Nachnamens. „Ich wusste ganz tief in mir drin, dass Michael nicht Lisa Marie heiratete; er heiratete die Presley-Dynastie“, heißt es im Buch.

Priscilla ist überzeugt, dass Michael die Ehe einging, um „gute Publicity“ zu erhalten, während er Anfang der Neunziger mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert war, die er stets bestritt. „Michael war ein manipulativer Mann und ich denke, er hatte es schon lange auf sie abgesehen, bevor sie es überhaupt bemerkte. Die kindliche Unschuld, die er nach außen hin zeigte, war Teil seiner öffentlichen Maske.“

Lisa Marie Presley, die 2023 im Alter von 54 Jahren starb, schilderte in ihren posthumen Memoiren ‚From Here to the Great Unknown‘, die von ihrer Tochter Riley Keough herausgegeben wurden, ihre Sicht auf die Beziehung. Demnach habe Michael ihr zu Beginn gesagt, er sei noch Jungfrau. Lisa Marie schrieb: „Er sagte mir, er sei noch Jungfrau. Ich glaube, er hatte Tatum O’Neal geküsst und etwas mit Brooke Shields, das aber nicht über einen Kuss hinausging. Er sagte, Madonna habe einmal versucht, etwas mit ihm anzufangen, aber es passierte nichts.“ Über ihre eigene Erfahrung erklärte sie weiter: „Es kam dann doch zum Körperlichen, was mich schockierte. Ich dachte, wir würden vielleicht warten, bis wir verheiratet sind, aber er sagte: ‚Ich warte nicht!'“