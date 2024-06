Mit 96 Jahren Queen-Double aus „Die nackte Kanone“: Jeannette Charles ist tot

Jeannette Charles 1974 als Queen Elizabeth. (eyn/spot)

06.06.2024

Jeannette Charles wurde als Double von Queen Elizabeth II. weltberühmt. In zahlreichen Produktionen schlüpfte sie in die Rolle der britischen Monarchin, unter anderem im Kultfilm "Die nackte Kanone". Jetzt ist die Schauspielerin gestorben.

Trauer um Jeannette Charles (1927-2024): Das Double von Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist gestorben. Das gab ihre Tochter Carol Christophi in einem Statement bekannt, das unter anderem "The Guardian" vorliegt. Die Schauspielerin, die in verschiedenen Spielfilmen, Fernsehserien und Fernsehshows in die Rolle der britischen Monarchin schlüpfte, wurde 96 Jahre alt.

Laut Christophi starb ihre Mutter bereits am 2. Juni in einem Pflegeheim in ihrer Heimat im englischen Essex. "Meine Mutter war eine echte Persönlichkeit und eine Naturgewalt. Sie hatte ein erstaunliches Leben", trauerte sie.

Verblüffende Ähnlichkeit zu Queen Elizabeth

Jeannette Charles verkörperte die Monarchin, die 2022 ebenfalls mit 96 Jahren verstorben ist, in mehreren Filmen, unter anderem in "Die nackte Kanone" und in "Austin Powers in Goldständer". Außerdem trat sie in diversen Werbespots oder bei "Saturday Night Life" als Queen auf.

Bereits in ihrer Kindheit sei sie immer wieder auf ihre Ähnlichkeit zur Queen angesprochen worden, berichtete Charles 2022 in einem Interview mit "The Guardian". Die Gemeinsamkeit habe ihr bei ihrem Wunsch nach einer Schauspielkarriere zunächst im Weg gestanden – bis sie sich dazu entschieden habe, die Analogie als "professionelle Queen-Elizabeth-Doppelgängerin" für sich zu nutzen.

Während ihrer gesamten Karriere blieb die in Britin eine "überzeugte Royalistin" und nahm nie Rollen an, die "ein schlechtes Licht auf die Monarchin oder mich werfen würden". 2014 erklärte sie, sich aus dem Business zurückzuziehen. Als Grund für ihren Ruhestand wurde Arthritis genannt.