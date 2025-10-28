Film Quentin Tarantino und Simon Pegg: Rollen in Drama ‚Only What We Carry‘

Quentin Tarantino wins Golden Globe January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 18:00 Uhr

Quentin Tarantino und Simon Pegg wurden für das Drama ‚Only What We Carry‘ besetzt.

Der 62-jährige Filmemacher und der ‚Star Trek‘-Schauspieler (55) werden laut ‚Deadline‘ in dem kommenden Film von Autor und Regisseur Jamie Adams zu sehen sein. Tarantinos Rolle in ‚Only What We Carry‘ wird seine größte Leinwandrolle seit 1996s ‚From Dusk Till Dawn‘ sein, obwohl der Regisseur in einigen seiner Filme Cameos hatte, wie in ‚Django Unchained‘ und ‚Pulp Fiction‘. Tarantino und Pegg werden an der Seite von Charlotte Gainsbourg aus ‚Melancholia‘, Sofia Boutella aus ‚The Mummy‘, Liam Hellmann aus ‚Ibiza‘ und Sängerin Lizzy McAlpine, die ihr Spielfilmdebüt gibt, zu sehen sein.

Der Film spielt an der rauen Küste der Normandie und wird beschrieben als „eine Meditation über Liebe, Verlust und den stillen Mut, weiterzugehen“. Pegg spielt Julian Johns, einen einst beeindruckenden Ausbilder, dessen ehemalige Schülerin Charlotte Levant (Boutella) nach Hause zurückkehrt, um sich den Geistern ihrer Vergangenheit zu stellen. Dazu gesellen sich John Percy (Tarantino), Julians alter Freund, dessen plötzliches Auftauchen lange vergrabene Wahrheiten ans Licht bringt, Josephine Chabrol (Gainsbourg), Charlottes beschützende Schwester, Vincent (Hellmann), ein ruheloser Künstler zwischen Liebe und Loyalität, sowie Jacqueline (McAlpine), eine junge angehende Tänzerin, deren Anwesenheit jeden zwingt, sich dem Gewicht des Zurückgelassenen zu stellen.“

Filmemacher Adams sagte in einer Erklärung: „Es war schon immer ein Traum von mir, einen von Eric Rohmer inspirierten Film in der Normandie zu drehen, ein Traum, der auch die Zusammenarbeit mit einem herausragenden internationalen Ensemble und Team einschloss.“ Durch die Freiheiten des Independent-Kinos sei dieser Traum wahr geworden. „Ich bin der Besetzung und Crew von ‚Only What We Carry‘ für diesen Moment für immer dankbar.“

Tarantino wurde die Rolle Berichten zufolge „durch seinen Agenten angeboten, weil er perfekt“ dafür war. ‚Only What We Carry‘ wird von Charles Benoin, Liam Hellmann und Journi Smit produziert.