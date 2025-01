Film Quentin Tarantino: Wann dreht er seinen letzten Film?

Quentin Tarantino at Death Proof Signing LA April 2007 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2025, 11:00 Uhr

Der Kult-Regisseur will nach seinem zehnten Filmprojekt Schluss machen - doch wann kommt sein letzter Streifen?

Quentin Tarantino hat es „nicht eilig“, seinen letzten Film zu drehen.

Der ‚Pulp Fiction‘-Regisseur, der mit seiner Frau Daniella Pick den vierjährigen Sohn Leo und eine zweijährige Tochter hat, hat schon lange erklärt, dass er sich nach seinem zehnten Film zurückziehen wird. Nun enthüllt der 61-Jährige, dass er sich auf sein Familienleben konzentrieren und warten will, bis seine Kinder älter sind, damit sie ihn ans Set begleiten und die Erfahrung genießen können.

Im Gespräch mit Elvis Mitchell auf dem Sundance Film Festival am Montag (27. Januar) sagte er laut ‚Variety‘: „Ich habe es nicht eilig, in die Produktion einzusteigen. Ich mache das schon seit 30 Jahren. Nächsten Monat wird mein Sohn fünf Jahre alt und ich habe eine zweieinhalbjährige Tochter. Wenn ich in Amerika bin, schreibe ich. Und wenn ich in Israel bin? Dann bin ich ein Abba, was Vater bedeutet.“

Der ‚Once Upon a Time in Hollywood‘-Filmemacher fügte hinzu: „Die Vorstellung, auf eine Reise zu gehen, wenn sie noch zu jung sind, um sie zu verstehen, ist für mich nicht verlockend. Ich möchte den Film, den ich machen werde, nicht machen, bevor mein Sohn mindestens sechs Jahre alt ist. Auf diese Weise wird er wissen, was vor sich geht, er wird dabei sein, und es wird eine Erinnerung für den Rest seines Lebens sein.“ Tarantino ergänzte, dass seine Tochter „schon so ein Genie ist, sie wird es einfach verstehen“.