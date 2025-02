Film Rachel Zegler führt die Reaktionen auf ‚Schneewittchen‘ auf die „Leidenschaft“ der Fans zurück

Rachel Zegler at D23: The Ultimate Disney Fan Event - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.02.2025, 11:00 Uhr

Rachel Zegler glaubt, dass die Reaktionen auf ihren bevorstehenden Auftritt in ‚Schneewittchen‘ auf die „Leidenschaft“ der Fans zurückzuführen sind.

Die 23-jährige Schauspielerin wurde als Darstellerin der Titelfigur in Disneys kommender Live-Action-Adaption des Originalfilms von 1937 im Jahr 2021 bestätigt, doch einige waren aufgrund der kolumbianischen Herkunft der Schauspielerin entrüstet. Zegler löste zudem eine Kontroverse aus, als sie den Originalfilm, in dem es einen Prinzen gibt, der die Prinzessin „buchstäblich stalkt“, als „extrem veraltet“ bezeichnete und gleichzeitig eine Überarbeitung der Handlung andeutete.

Die Darstellerin fühlt sich jedoch „geehrt“, Teil eines Projekts zu sein, das so begeisterte Anhänger hat. Sie sagte der mexikanischen ‚Vogue‘: „Ich interpretiere die Gefühle der Leute gegenüber diesem Film als Leidenschaft. Was für eine Ehre, Teil von etwas zu sein, für das die Leute so viel Leidenschaft empfinden.“ Und Zegler hat geschworen, in dem Film, der am 21. März in die Kinos kommt, ihr Bestes zu geben. „Wir werden nicht immer mit jedem übereinstimmen, der uns umgibt, und alles, was wir tun können, ist unser Bestes“, so Zegler weiter.