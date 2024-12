Stars Ralph Fiennes: Cillian Murphy wird ein „wunderbarer“ Lord Voldemort sein

Der Schauspieler sprach darüber, dass er den Star für die Rolle in der neuen TV-Serie unterstützen würde.

Ralph Fiennes sprach darüber, dass er Cillian Murphy für die Rolle des Lord Voldemort in der neuen ,Harry Potter‘-TV-Serie unterstützen würde.

Der 61-jährige Schauspieler verkörperte den Bösewicht in der Filmreihe, aber findet, dass ,Oppenheimer‘-Darsteller Cillian in der Rolle „wunderbar“ wäre, nachdem HBO eine Fernsehadaption der Buchreihe von J.K. Rowling bestätigte.

Bei seinem Auftritt in der Sendung ,Watch What Happens Live‘ von Bravo verriet Ralph: „Cillian ist ein fantastischer Schauspieler. Das ist ein wunderbarer Vorschlag. Ich wäre voll und ganz für Cillian. Ja.” Fiennes’ Kommentare kommen, nachdem Sir Mark Rylance vor kurzem mit der Rolle des Albus Dumbledore in der Fernsehserie in Verbindung gebracht worden war. Berichten von ,Variety‘ zufolge soll der ,Wolf Hall‘-Schauspieler „ganz oben auf der Casting-Wunschliste“ für die neue Serie stehen. Es wird darüber berichtet, dass Warner Bros. den 64-jährigen Schauspieler „kontaktiert“ habe, um „Interesse und Verfügbarkeit abzuschätzen“. Ein Vertreter von HBO verriet in einem Gespräch mit der Publikation jedoch: „Wir wissen, dass eine so hochkarätige Show viele Gerüchte und Spekulationen hervorrufen wird. Während wir uns durch die Vorproduktion arbeiten, werden wir die Details erst dann bestätigen, wenn wir die Verträge abschließen.“