Film Rapper Aitch spielt in der Neuverfilmung von ‚Creep‘

Aitch - BBC Radio 1's Big Weekend 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2025, 09:00 Uhr

Aitch hat eine Rolle in der Neuverfilmung von ‚Creep‘ ergattert.

Der 25-jährige Rap-Star wird ‚Screen Daily‘ zufolge sein Schauspieldebüt an der Seite von Jasmine Jobson in ‚The Creep‘ geben, einer Neuverfilmung des Kult-Horrorfilms von 2004.

Der ‚Creep‘-Filmemacher Christopher Smith, der bei dem neuen Projekt wieder Regie führen wird, sagte: „Seitdem ich ‚Creep‘ fertiggestellt und in die Welt gesetzt habe, wollte ich zu dieser Geschichte zurückkehren. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich etwas Unerledigtes zu tun hatte. Obwohl ich die Reinheit dessen, was ich in meinem ersten Film mit Franka Potente und Sean Harris erreicht habe, immer geliebt habe, weiß ich, dass es noch einen gruseligeren, weiter entwickelten Film in mir gibt.“ Der Filmemacher fügte hinzu: „‚Creep‘ hat eine tiefe Resonanz bei den Menschen. Egal, was ich seitdem gemacht habe, es ist immer ‚Creep‘, unter dem die Leute mich kennen – und über den sie sprechen wollen.“

‚Creep‘ erzählt die Geschichte einer Frau, die über Nacht in der Londoner U-Bahn eingeschlossen wird und einem Mörder entkommen muss, der in der Kanalisation unter der Stadt lebt. Smith fügte hinzu, dass ‚The Creep‘ seit Jahren in Planung war.