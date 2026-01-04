Stars Raubüberfall auf die Geissens ist möglicherweise aufgeklärt

Die Geissens / dpa/Friso Gentsch / 06/2014 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.01.2026, 13:18 Uhr

Der Raub in der Geissen-Villa ist womöglich aufgeklärt worden.

Nach dem brutalen Überfall auf das Anwesen von Carmen und Robert Geiss im südfranzösischen Saint-Tropez im Sommer 2025 gibt es endlich einen Durchbruch in den Ermittlungen: Die französischen Behörden haben mehrere mutmaßliche Täter festgenommen. Diese Entwicklung sorgt bei der prominenten TV-Familie für Erleichterung und weckt Hoffnung auf eine baldige juristische Aufarbeitung des Verbrechens.

Der Überfall hatte sich in der Nacht auf den 15. Juni 2025 ereignet, als vier maskierte Männer gewaltsam in das Luxusdomizil der Geissens eindrangen, während das Ehepaar zu Hause war. Die Täter sollen die beiden mit Waffen bedroht und körperlich angegriffen haben, bevor sie Schmuck, Bargeld und andere Wertsachen erbeuteten. Die dramatischen Szenen sind auf Überwachungsvideos aus der Villa festgehalten worden. Monatelang schien es keine nennenswerten Fortschritte bei der Fahndung zu geben. Doch gegen Ende des Jahres übermittelte die französische Anwältin der Familie erstmals positive Nachrichten.

„Für uns ist das ein erstes gutes Zeichen, dass die Täter nicht ungeschoren davonkommen“, sagte Carmen Geiss gegenüber der ‚Bild-Zeitung‘. Die Ermittlungen seien weiterhin komplex und würden unter der Leitung eines Untersuchungsrichters fortgesetzt. Die Society-Lady äußerte sich erleichtert über die Festnahmen: „Uns belastet das Thema zum Glück nicht mehr so stark. Das Leben geht weiter“, wird sie zitiert. Außerdem will die Familie das Geschehene in einem TV-Special Revue passieren lassen. „Wir machen eine Spezialsendung zu dem Thema Anfang des Jahres. Das war für uns, offen gesagt, gut. Wie eine Therapie, da konnten wir alles noch einmal verarbeiten“, erklärte Carmen abschließend.