Ab 6. Juni auf RTL+ „Reality Queens“: Das steckt hinter der neuen Reality-Show

Das Kandidatinnenfeld von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel". (jom/spot)

SpotOn News | 06.06.2024, 12:49 Uhr

Ein neues Dschungel-Abenteuer im Reality-TV: Das steckt hinter der Sendung "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" mit zwölf Promi-Kandidatinnen.

RTL+ geht mit einem neuen Reality-Format an den Start: Am 6. Juni startet die Show "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" (neun Folgen, wöchentlich eine neue Folge auf RTL+). Zwölf Promi-Damen werden sich in der Sendung einem Dschungel-Abenteuer stellen. Der Streamingdienst verspricht "Gezicke, Gezeter und ganz viel Geschrei".

Das Konzept

Das Format schickt die Kandidatinnen, die vorwiegend aus dem Reality-TV bekannt sind, nach Suriname an der Nordostküste Südamerikas. Im Dschungel müssen sie den Regenwald durchqueren, unter freiem Himmel leben und ohne Luxus auskommen. Dabei spielen sie um eine Gewinnsumme von bis zu 50.000 Euro, die am Ende nur die zur "Reality Queen" gekürten Kandidatin absahnen kann. In verschiedenen Challenges können die Promi-Damen die Teamkasse füllen und sich einen Platz im Luxus-Camp sichern. Die Verliererinnen müssen dafür ins Loser-Camp ziehen.

Das Format "Reality Queens of the Jungle" läuft laut RTL+ auch in den Niederlanden, Spanien oder Finnland. Ähnliche Formate gab es bereits in Deutschland: 2013 strahlte RTL "Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika" aus, unter anderem mit Sarah Knappik (37) und Kader Loth (51). Ebenfalls 2013 zeigte ProSieben "Reality Queens auf Safari", unter anderem mit Micaela Schäfer (40) und Tessa Bergmeier (34).

Die Kandidatinnen und der Moderator

"Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" startet mit einem "sehr guten Cast, sehr extrovertiert, laut und stark", verspricht Dschungelkönig Filip Pavlović (29), der die Sendung moderieren wird. Der Reality-Star gewann 2022 "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und kann sich als Dschungelkönig "gut in die Kandidatinnen hineinversetzen und authentische Interaktionen fördern, da ich selbst erlebt habe, wie es ist, unter extremen Bedingungen zu leben und dabei von Kameras begleitet zu werden", erklärt er im RTL-Interview. Es sei ihm eine Ehre, sein Moderations-Debüt "in einer so innovativen und unterhaltsamen Show zu geben".

Dem Abenteuer im Regenwald stellen sich folgende Promi-Damen mit diversen TV-Erfahrungen: "DSDS"-Kandidatin Claudia Haas (32), "Prominent getrennt"-Teilnehmerin Sandra Sicora (32), die "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerinnen Vanessa Nwattu (24) und Ricarda Raatz (31), "Temptation Island"-Star Marlisa Rudzio (34), "GNTM"-Model Theresia Fischer (32), Sängerin Jasmin Herren (45), "Bachelor in Paradise"-Star Carina Spack (27) und die "Promi Big Brother"-Bewohnerinnen Patricia Blanco (53) und Emmy Russ (25). Des Weiteren ist ein Mutter-Tochter-Gespann mit von der Partie: Dschungelcamp-Kandidatin Danni Büchner (46) und Tochter und "Forsthaus Rampensau"-Teilnehmerin Joelina (25) sind erstmals zusammen in einer Reality-Sendung zu sehen.

"Das Schlimmste wäre, dass ich mit meiner Tochter Joelina in Streit geraten würde", betont Danni Büchner im Vorab-RTL-Interview. "Bei uns zu Hause fliegen ja auch schon mal die Fetzen. Und dann sind wir noch in so einer Extremsituation. Das Schlimmste wäre, wir nominieren uns am Ende gegenseitig (lacht)." Ihre Tochter erklärt: "Für mich ist es mein erstes Reality-Format, an dem ich als eigenständige Person teilnehme. Bei 'Rampensau' war ich teilweise sehr abhängig von meiner Teampartnerin, die dann zu allem Überfluss auch noch meine Schwester war. Da mussten wir ja als Team agieren. Jetzt ist das mit Mama anders. Wenn sie mich nervt, dann nominiere ich sie (lacht)."