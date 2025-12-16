Stars Rebel Wilson: Leben als berufstätige Mama ist herausfordernd

Rebel Wilson - June 2025 - Avalon - Bride Hard LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht offen über die Herausforderungen, die sie als berufstätige Mutter zu bewältigen hat.

Rebel Wilson findet es schwierig, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Die Schauspielerin hat mit ihrer Ehefrau Ramona Agruma die dreijährige Tochter Royce. Derzeit erwartet das Paar sein zweites Kind. Doch nicht nur Ramona ist schwanger, sondern auch Rebels ‚Pitch Perfect 2‘-Kollegin Hailee Steinfeld. Dieser riet die 45-Jährige nun, sich in den Tagen nach der Geburt ihres ersten Babys im kommenden Jahr die Unterstützung einer Nanny zu holen. Das soll Hailee und ihrem Mann Josh Allen helfen, sich an die neuen Abläufe zu gewöhnen.

Auf die Frage, ob sie nach Hailees kürzlicher Schwangerschaftsverkündung einen Rat für sie habe, verriet Rebel dem ‚People‘-Magazin: „Hailee ist so talentiert, und diese Romanze zu beobachten … das ist unglaublich für die beiden. Es ist schwierig, weil sie eine großartige Karriere als Schauspielerin hat, also wird sie sicher auch eine berufstätige Mutter sein. Und das ist wirklich, wirklich knifflig.“

Anschließend erzählte Rebel, dass sie und ihre Partnerin zu Beginn eine „tolle Nanny“ hatten. „Denn wenn man frischgebackene Eltern ist, weiß man ja noch nicht einmal etwas über Füttern, Schlafrhythmen oder all das. Deshalb ist es sehr gut, gleich zu Beginn eine professionelle Unterstützung dazuzuholen“, lautete die Empfehlung der ‚Brautalarm‘-Darstellerin.

Hailee gab am Freitag (12. Dezember) in ihrem Substack-Newsletter bekannt, dass sie und ihr Ehemann ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. In dem Newsletter listete sie anlässlich ihres 29. Geburtstags ihre 29 liebsten Momente des vergangenen Jahres auf. Am Ende des Rückblicks teilte die ‚Hawkeye‘-Darstellerin ein Video, in dem sie die freudige Nachricht verkündete. Darin posiert Hailee im Schnee und zeigt ihre Babykugel, während Josh ihren Bauch küsst.