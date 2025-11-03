Stars Reese Witherspoon: Ängste und Perfektionismus haben ihre Karriere beflügelt

Reese Witherspoon Harper's Bazaar - Harper’s Bazaar UK/Alexi Lubomirski - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, was ihre mentale Gesundheit mit ihrem beruflichen Erfolg zu tun hat.

Reese Witherspoon sagt, dass ihre Angstzustände ihren beruflichen Erfolg befeuert haben.

Die US-Schauspielerin erklärte, dass die psychische Erkrankung – die mit übermäßiger Angst und Sorge einhergeht – sie in ihrer mehr als drei Jahrzehnte langen Karriere zu einer Perfektionistin gemacht habe. „Ich war wahrscheinlich erfolgreich, weil ich so viel Angst hatte“, offenbarte sie im Interview mit dem britischen ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin. „Das geht Hand in Hand. Ich habe mich selbst extrem unter Druck gesetzt, bei der Arbeit immer perfekt zu funktionieren. Heute wissen wir alle: Perfektion ist unerreichbar. Sie ist nicht nachhaltig.“

Die 49-Jährige ergänzte: „Ich habe mich im Dienst meines Jobs völlig verausgabt – und das hat mich sehr, sehr weit gebracht. Ich werde sozusagen für meine Angst und meinen Perfektionismus belohnt.“ Mittlerweile habe sie eine andere Einstellung zum Leben und zur Arbeit. „Ich werde älter und fange an, mich in die Vorstellung zu entspannen, dass ich genug bin. Ich meine, ich hatte unglaublich viel Glück, großartige berufliche Chancen und durfte mit einigen der besten Menschen der Welt arbeiten“, erklärte Reese.

Die ‚The Morning Show‘-Darstellerin hat Tochter Ava (26) und Sohn Deacon (21) aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe sowie Sohn Tennessee (12) mit ihrem Ex-Mann Jim Toth. Reese legt großen Wert darauf, offen und direkt mit ihren Kindern zu sprechen. „Meine Mutter hat über mentale Gesundheit nie auf eine Weise gesprochen, die es unangreifbar, unaussprechlich oder tabu gemacht hätte – sie war fast schon sachlich damit“, erzählte sie. „Als ich Teenager war, fragte sie mich ganz direkt, ob ich sexuell aktiv sei oder Verhütungsmittel benutze. Ich rede nicht um den heißen Brei herum.“

Das habe ihren eigenen Erziehungsstil sehr beeinflusst. „Wenn mich etwas beschäftigt oder ich mir Sorgen mache, bin ich immer diejenige, die Grenzen auslotet und meinen Kindern die schwierigen Fragen stellt“, verriet die dreifache Mutter.