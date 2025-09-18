Stars Reese Witherspoon: Eine Hypnotiseurin hat ihr Leben verändert

Reese Witherspoon - Tiffany & Co. celebrates the launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 11:00 Uhr

Reese Witherspoon schreibt einer Hypnotiseurin zu, ihr dabei geholfen zu haben, ihre Ängste zu überwinden.

Die Schauspielerin gab zu, dass sie schon immer eine „sehr ängstliche Person“ gewesen sei und, dass Meditation und Medikamente ihr nicht dabei geholfen hätten, ihren Stress und ihre Panikattacken zu lindern.

Im Gespräch mit Bowen Yang und Matt Rogers in ihrem Podcast ‚Las Culturistas‘ sagte die Oscar-Preisträgerin: „Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch […] Ich hatte früher Panikattacken, schlimme Panikattacken, bei denen ich weinen musste. Ich habe es mit Meditation versucht, aber es fällt mir schwer, zuzuhören, weil ich auch so etwas wie ADS habe, sodass ich nicht sehr lange zuhören kann. Ich habe Ativan ausprobiert, um mich zu beruhigen. Dadurch fühlte ich mich wie ein Zombie. Ich habe nicht auf dem Niveau performt, das ich mir gewünscht habe, und ich war nicht mehr so witzig.“

Als sie 34 war, wandte sich Witherspoon an eine Hypnotiseurin, dir ihr das Neurolinguistisches Programmieren (NLP) vorstellte, welches darauf abzielt, „zugängliche, verständliche Werkzeuge zu schaffen“, um „Ergebnisse zu verbessern, das Wohlbefinden zu fördern und Veränderungen zu bewirken“. „Sie half mir zu erkennen, dass ich das gleiche Ergebnis erzielen würde, aber ich konnte all die Ängste dazwischen loswerden. […] Das hat tatsächlich mein ganzes Leben verändert. Und ich möchte, dass die Menschen wissen, dass Angst real ist „, so Witherspoon.