Stars Reese Witherspoon: Moderation von ‚Saturday Night Live‘ nach 9/11 war ‚zu viel‘

Bang Showbiz | 04.11.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin feierte ihr Debüt bei der Comedy-Show ausgerechnet nach den Terroranschlägen vom 11. September 2011.

Reese Witherspoon gesteht, dass es „zu viel Verantwortung“ war, die erste ‚Saturday Night Live‘-Sendung nach dem 11. September 2001 zu moderieren.

Die ‚The Morning Show‘-Darstellerin war gerade einmal 24 Jahre alt, als sie 2001 die erste Folge nach den Terroranschlägen moderieren sollte – und es dauerte bis 2015, bis sie ein zweites Mal als Gastgeberin zurückkehrte. In Dax Shepards Podcast ‚Armchair Expert‘ erzählte sie: „Ich würde dieser [Moderationserfahrung] null Sterne geben. Nicht zu empfehlen.“ Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Es war einfach zu viel Verantwortung für ein 24-jähriges Mädchen.“

Reese erinnerte sich daran, wie ‚SNL‘-Erfinder Lorne Michaels sie inständig bat, nicht abzusagen, da das Publikum den „nationalen Geist“ zurückgewinnen müsse. „Lorne Michaels rief mich an und meinte: ‚Ich brauche dich wirklich. Ich brauche dich ganz dringend. Rudy Giuliani wird da sein. Alle Feuerwehrleute werden da sein. Paul Simon wird singen. Ich brauche dich, um einfach etwas Leichtes zu machen und Amerika zu sagen: ‚Ihr dürft nicht traurig sein. Wir müssen wieder lachen. Wir müssen den nationalen Geist zurückbekommen'“, berichtete die 49-Jährige.

Ihr Auftritt erfolgte kurz nach dem großen Erfolg von ‚Natürlich blond‘, während sie gleichzeitig frischgebackene Mutter war und viel um die Ohren hatte. „Ich war 24. Ich hatte auch ein Baby. Mein Sohn war ein Jahr alt. Ich war eine neue Mutter. Mein größter Film kam gerade im Sommer heraus“, zählte Reese auf. Trotzdem zog sie den Auftritt durch. „Wenn du mich kennst, dann weißt du: Wenn ich sage, dass ich etwas mache, dann muss schon eine echte Katastrophe passieren, damit ich es nicht tue. Wir haben es gemacht – und es war gut“, sagte die Schauspielerin.

Allerdings habe sie die Erfahrung für viele Jahre davon abgehalten, zu ‚SNL‘ zurückzukehren. „Ich habe mich völlig von meinem Körper getrennt. Und bin dann 15 Jahre lang nicht mehr hingegangen“, schilderte sie.