Film Reese Witherspoon war ‚völlig ungeeignet‘ für die Rolle in ‚Gone Girl – das perfekte Opfer‘

Reese Witherspoon - Emmys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 11:00 Uhr

Reese Witherspoon verrät, David Fincher habe ihr gesagt, sie sei „völlig ungeeignet“ für eine Rolle in ‚Gone Girl – das perfekte Opfer‘.

Trotz der Forderung der Autorin Gillian Flynn, die ‚Natürlich Blond‘-Darstellerin in der Rolle der Amy Dunne zu besetzen, die schließlich an Rosamund Pike ging, blieb der Regisseur der Verfilmung des Psychothrillers von 2014 hart.

Witherspoon erzählte im Podcast ‚Las Culturistas‘: „David hat mich zu sich gesetzt – und das geht nicht gegen David – aber David meinte: ‚Du bist völlig ungeeignet für diese Rolle, und ich werde dich nicht dafür casten.'“ Sie füget hinzu: „Ich habe mich mehrfach mit der Autorin Gillian Flynn unterhalten, und sie meinte: ‚Nein, ich möchte wirklich, dass du das machst.‘ Aber er meinte: ‚Du bist nicht die richtige Person.'“

Die 49-jährige Schauspielerin, deren Produktionsfirma den Titel produziert hat, gab zu, dass dies das erste Mal war, dass sie eine „Ego-Prüfung“ durchlaufen musste. „Das war für mich in erster Linie eine Ego-Prüfung“, so Witherspoon. Im Nachhinein stimmt die Oscar-Preisträgerin dem Filmemacher jedoch absolut zu. „Er hatte vollkommen Recht.“ Witherspoon hatte zudem nur lobende Worte für Fincher. „Fincher hat es einfach grandios gemacht, und Rosamund Pike ist so teuflisch und Ben Affleck ist irgendwie der Trottel auf der anderen Seite. “