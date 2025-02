Stars Reese Witherspoon: Will Ferrell ist ein „Comedy-Genie“

Bang Showbiz | 15.02.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von ihrem Co-Star, mit dem sie für die Komödie 'Ihr seid herzlich eingeladen' vor der Kamera stand.

Reese Witherspoon lobt Will Ferrell für sein komödiantisches Talent.

Die 48-jährige Schauspielerin verrät, dass die Rolle an der Seite des Hollywood-Stars in ‚Ihr seid herzlich eingeladen‘ für sie ein Moment war, der seit langem auf ihrer „Bucket List“ stand. Die Gelegenheit, mit dem Comedy-Star zu arbeiten, hätte sie nie ausschlagen können.

Im Gespräch mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin schwärmt die blonde Schönheit: „Ich habe das Drehbuch geliebt und dann durfte ich natürlich mit Will Ferrell arbeiten. Wie könnte ich da Nein sagen? Das war für mich ein echter Glücksmoment, denn ich war schon immer ein Will Ferrell-Fan.“

Reese fügt hinzu: „Es ist 25 Jahre her, dass wir zusammen einen Sketch [bei ‚Saturday Night Live‘] gemacht haben, also haben wir Kameratests gemacht. Aber es ist so einfach mit Will.“ Die Zusammenarbeit mit dem 57-Jährigen sei ein Traum gewesen. „Der Mann ist ein Comedy-Genie. Er ist witzig, ohne es zu versuchen. Ich muss ihn nur ansehen und schon lache ich“, erzählt sie.

Ihr Lieblingsmoment in dem neuen Film war, als Will mit einem animierten Alligator ringen musste. Die Oscar-Preisträgerin lacht: „Das werde ich nie vergessen. Will, ein Alligator und ich auf dem Boden, bedeckt mit Kunstblut. Das war ein ziemlich verrückter Tag.“

Die ‚Natürlich blond‘-Darstellerin ist der Meinung, dass ihr neuer Streifen genau das ist, was das Publikum im Moment braucht. „Ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr genug romantische Komödien wie diese. Wir brauchen Filme, die Spaß machen und mit denen man sich identifizieren kann und die wir alle einfach genießen können.“