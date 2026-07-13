Film Regisseur der Realverfilmung von ‚Vaiana‘ betont: Das Remake ‚wirkt ganz anders‘ als der Animationsfilm

Thomas Kail - January 2020 - Famous - Directors Guild Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.07.2026, 11:00 Uhr

Der Regisseur der Realverfilmung von 'Vaiana' betont, dass das Remake 'ganz anders' wirke als der Animationsfilm.

‚Vaiana‘-Regisseur Thomas Kail ist überzeugt, dass die emotionalen Momente der Geschichte in der Realverfilmung „ganz anders wirken“ als im Animationsfilm.

Der 49-jährige Filmemacher führte Regie bei der neuen Realverfilmung des Disney-Klassikers von 2016, in der Dwayne „The Rock“ Johnson erneut in die Rolle des Halbgottes Maui schlüpft. Nun erklärte er, wodurch sich seine Version vom Original unterscheidet. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin sagte er: „Wir wollten sicherstellen, dass all der Humor und die Unterhaltung erhalten bleiben. Das Ausmaß und die Größe dieses Films fühlen sich auf einer großen Kinoleinwand mit echten Menschen ganz anders an. Wenn man eine echte 17-Jährige – Catherine Laga’aia als Vaiana – mitten im Ozean sieht, wirkt das einfach anders. Und ich glaube, viele emotionale Momente entfalten dadurch eine ganz andere Wirkung.“

Kail betonte, dass er und sein Team der ursprünglichen Geschichte und ihren Figuren vertraut hätten. Gleichzeitig sei ihnen bewusst gewesen, dass sich durch die Umsetzung mit realen Schauspielern zwangsläufig etwas verändern würde. Er ergänzte: „Wenn zwei Menschen sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten, entsteht zwischen ihnen etwas, das sehr kraftvoll ist.“ Obwohl viele Disney-Fans der Veröffentlichung entgegengefiebert hatten, fielen die ersten Kritiken überwiegend negativ aus. Der Film wurde unter anderem als „trostlos“ und „überflüssig“ bezeichnet. Nach der Kritik wurde Kail von ‚Variety‘ gefragt, ob er Rezensionen über seine Arbeit lese. Er antwortete: „Ich verschaffe mir einen allgemeinen Eindruck. Ich mache diesen Beruf schon sehr lange und habe früh gelernt, dass mir ein Gefühl dafür genügt, wie über einen Film gesprochen wird. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen den Film sehen, und ich liebe es, Filme für das Publikum zu machen. Wenn Kritiken dazu beitragen, dass mehr Menschen ihn anschauen, ist das großartig. Aber ich glaube auch, dass es viele andere Wege gibt, ein Publikum zu erreichen.“

Die Realverfilmung von ‚Vaiana‘ spielte am Startwochenende in Nordamerika lediglich 43 Millionen US-Dollar ein. Damit blieb sie deutlich hinter dem angepeilten Ergebnis von mehr als 60 Millionen Dollar zurück. Branchenprognosen hatten zeitweise sogar ein Einspielergebnis von bis zu 75 Millionen Dollar für möglich gehalten. Obwohl die Zuschauer dem Film bei CinemaScore die gute Note A− gaben, dürfte das Einspielergebnis angesichts eines Produktionsbudgets von rund 250 Millionen US-Dollar als Enttäuschung gelten. Der ursprüngliche Animationsfilm ‚Vaiana‘ kam 2016 in die Kinos und erzielte in den ersten fünf Tagen in Nordamerika 82 Millionen US-Dollar. Weltweit spielte er schließlich 643 Millionen Dollar ein. 2024 folgte ein animierter Nachfolger, der allein in Nordamerika mit 225 Millionen US-Dollar startete und weltweit die Marke von einer Milliarde Dollar überschritt.