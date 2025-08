Musik Reneé Rapp findet Annahmen der Leute über ihr Privatleben ‚verstörend‘

Renee Rapp performs at Manchester Apollo 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2025, 18:00 Uhr

Die Sängerin bezeichnet es als "traurigen Prozess", zu lernen, wem sie in ihrem Leben vertrauen kann.

Reneé Rapp musste lernen, damit umzugehen, dass Menschen auf Basis ihrer Songtexte „Annahmen“ über sie treffen.

Die Sängerin und Schauspielerin zeigt sich in ihrer Musik offen und verletzlich – doch sie gibt zu, dass es sie manchmal „verstört“, wie viele Gerüchte über ihr Privatleben im Netz kursieren. Gegenüber ‚GRAMMY.com‘ enthüllte die 25-Jährige: „So sehr ich auch dankbar und aufgeregt bin, dass sich inzwischen so viele Leute für meine Karriere interessieren und Teil dieser Welt sein wollen, die wir geschaffen haben – es ist auch ziemlich verstörend.“

Viele Menschen würden eine „Grenze“ überschreiten. „Gleichzeitig bin ich sehr offen und lautstark, wenn es darum geht, was ich will und was nicht. Im positiven Sinne hat das auch viele Leute in meiner Fan-Community inspiriert, in ihrem eigenen Leben selbstbewusster zu sein“, erklärte sie. Die Musikerin fügte hinzu: „Aber manchmal prallt das auf mich zurück und das fühlt sich dann nicht mehr so großartig an. Trotzdem kann ich das anerkennen.“

Reneé müsse lernen, wem sie beruflich und privat „vertrauen“ könne. „Das ist ein langer, trauriger Prozess“, zeigte sie sich frustriert. „Egal, wer man ist: Man wird älter, lernt sich selbst besser kennen. Das eigene Business wächst, und man lernt weiter dazu. Ich mache das alles nur sehr öffentlich und es fühlt sich so an, als ob viel auf dem Spiel steht.“

In ihrem zweiten Studioalbum ‚BITE ME‘ spricht der ‚Mean Girls‘-Star offen über Themen wie Burnout, mentale Gesundheit, Ruhm und den Umgang mit Hatern. Trotz allem ist Reneé – die aktuell mit Musikerin Towa Bird liiert ist – dankbar für die Aufmerksamkeit, auch wenn sie nicht immer positiv ist. „Jeder hat eine Meinung zu meinem Leben und das ist okay. Das ist cool. Ich bin an einem Punkt angekommen, an dem ich damit umgehen kann. Aber es ist schon seltsam“, ergänzte sie.