Stars Renee Zellweger verließ Hollywood aus Angst ‚langweilig‘ zu werden

Bang Showbiz | 05.12.2025, 18:00 Uhr

Renee Zellweger verließ Hollywood, weil sie Angst hatte als „langweilig“ empfunden zu werden.

Die ‚Bridget Jones‘-Darstellerin (56) legte 2010 eine vierjährige Pause von der Arbeit ein und zog sich 2019 nachdem ihr Film ‚Judy‘ erschien erneut für sechs Jahre aus dem Filmgeschäft zurück. Nun hat Renee gestanden, dass sie Zeit abseits der Filmbranche brauchte, weil sie befürchtete, ihr Mangel an Lebenserfahrungen mache sie zu einer „langweiligen“ Person. Der britischen Zeitung ‚The Telegraph‘ sagte sie: „Ich war in denselben Mustern festgefahren. Wenn man direkt von einem Film zum nächsten geht, ist es ein Kreislauf. […] Ich hatte 15 oder 20 Jahre lang nichts anderes gemacht und fing an, mich zu fragen: ‚Wer bist du überhaupt? Willst du jemand sein, der seit seinen Zwanzigern keine neuen Lebenserfahrungen mehr gesammelt hat außer am Filmset? Kannst du dir vorstellen, wie langweilig das einen Menschen machen würde?'“ Sie habe sich zu diesem Zeitpunkt „zu Tode“ gelangweilt und hinterfragt, ob sie überhaupt glaubwürdig fiktive Geschichten erzählen könne, wenn sie seit einem Jahrzehnt keine eigenen Erfahrungen gemacht habe. „Also musste ich leben und ein paar neue Dinge lernen“, so Renee im Interview weiter.

Die ‚Chicago‘-Darstellerin verriet außerdem, dass sie ihre Auszeit nutzte, um Zeit mit ihrer Nichte und ihrem Neffen zu verbringen. Darüber hinaus lernte sie, Musik zu schreiben, und studierte internationales Recht. Sie fügte hinzu: „Ich flog eine Weile unter dem Radar – sehr angenehm.“ Während ihrer mehrjährigen Schauspielpause begann Renee auch eine neue Beziehung mit dem TV-Star Ant Anstead.

Kürzlich wurde bekannt, dass das Paar seine gemeinsame Leidenschaft für Autos verbindet. Erstmals hatten sich die beiden vor vier Jahren kennengelernt, als die Hollywood-Schauspielerin zu Gast in Ants TV-Show ‚Celebrity IOU Joyride‘ war. Er gab zu, dass es ihn ziemlich beeindruckte, Renee beim Schweißen zu sehen. Ant (46) sagte dem ‚Hello!‘-Magazin über die Beziehung: „Eines der vielen, vielen Dinge, die mich an Ren faszinieren, ist, dass sie ein praktisches Autogirl ist. Es ist wirklich cool, dass wir uns in einer Autoshow kennengelernt haben. Sie hat geschweißt – ich meine, wie cool ist das?“

Ants aktuelles TV-Projekt – die zweite Staffel von ‚Born Mechanic‘ – zeigt ihn beim Restaurieren alter Autos, die er verkauft, um die Renovierung eines alten Bauernhauses zu finanzieren, das er für seine Eltern gekauft hat. Er schreibt Renee zu, die Pläne für das Haus zu übernehmen, weil sie hervorragenden Geschmack habe. „Sie hat großen Einfluss darauf; sie ist sehr, sehr gut im Designen. Also werde ich natürlich den Rat der Person annehmen, die sich mit Häusern viel besser auskennt als ich. Ich bekomme ständig Ratschläge, denn sie ist der großartigste Mensch, den ich je getroffen habe.“