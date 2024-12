Film Richard Curtis: Er schaut sich ‚Tatsächlich… Liebe‘ nie an

Bang Showbiz | 26.12.2024, 10:00 Uhr

Richard Curtis hat ‚Tatsächlich… Liebe‘ seit seiner Veröffentlichung nur zweimal gesehen.

Der Film des 68-jährigen Filmemachers aus dem Jahr 2003 ist für viele Haushalte zu einem weihnachtlichen Muss geworden, aber der Regisseur gab zu, dass er nicht sehr oft darauf zurückblickt. Eines der wenigen Male, die er den Film gesehen hat, sei sogar eine „grässliche“ Erfahrung gewesen.

Curtis erzählte kürzlich gegenüber dem ‚new!‘-Magazin: „Einmal war es grässlich. Emma [Ehefrau] erzählte mir, dass es in einem amerikanischen Kino eine Mitsingversion gab – was nicht stimmte. Alle Kinder sind mit uns gegangen. Es waren noch sechs weitere Leute im Kino – zwei von ihnen waren zum Wärmen da, zwei zum Sex. Sie sagten, es würde wie ‚Rocky Horror‘ werden.“ Glücklicherweise hält die zweite Vorführung für Richard viel glücklichere Erinnerungen bereit. Er fügte hinzu: „Das zweite Mal war mit einem Live-Orchester in der Drury Lane und das war wunderbar. Ich habe vorher eine Rede gehalten und gesagt, dass meine Schwiegermutter und meine Tochter Gastauftritte in dem Film hatten und nie Applaus erhalten haben. Surreal, 1.500 Menschen jubelten, als sie auf die Leinwand kamen. Es war ein sehr süßer Moment.“

Richard hat außerdem den neuen animierten Weihnachtsfilm ‚That Christmas‘ geschrieben und produziert, der auf Netflix zu sehen ist, und er amüsierte sich darüber, dass Regisseur Simon Otto einen Witz auf Kosten von ‚Tatsächlich… Liebe‘ einstreute, als jemand über den „alten“ Weihnachtsfilm sprach. Richard sagte: „Damit haben sie mich überrascht. Ich dachte, es sei eine Anspielung auf ‚Miracle on 34th Street‘ – körniges Zeug mit amerikanischen Männern in Fliegen. Aber als ich es sah, sagten sie ‚Tatsächlich… Liebe‘ und ich dachte: ‚Das habe ich verdient.‘“