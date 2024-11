Stars Richard Gere: Seine Frau dachte, er sei George Clooney

Richard Gere and Alejandra Silva - Getty - Madrid - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.11.2024, 16:00 Uhr

Richard Gere behauptete, seine Frau habe ihn mit George Clooney verwechselt, als sie sich zum ersten Mal trafen.

Der ‚Pretty Woman‘-Darsteller traf Alejandra Silva zum ersten Mal im Jahr 2014 in einem Hotel in Positano, Italien. Er witzelte, dass die spanische Publizistin „keine Ahnung“ hatte, wer er war, und obwohl sie darauf bestand, einige seiner Arbeiten gesehen zu haben, musste er schließlich feststellen, dass sie ihn mit seinem Schauspiel-Kollegen verwechselt hatte.

Der 75-jährige Filmstar sagte in der spanischen Ausgabe des Magazins ‚Elle‘: „Sie hatte keine Ahnung, wer ich war, als wir uns trafen – keine. Sie hat keine Filme gesehen, was großartig war – darüber habe ich mich sehr gefreut.“ Aber seine 41-jährige Frau beharrte darauf: „Richard, ich wusste, wer du bist. Ich habe nicht viele deiner Filme gesehen.“ Richard witzelte daraufhin: „Sie dachte, ich sei George Clooney, aber abgesehen davon wusste sie genau, wer ich war.“

Alejandra, die den 11-jährigen Albert aus einer früheren Beziehung und Alexander (5) und James (4) mit ihrem Ehemann hat, gab auch zu, dass Richards Film ‚Time Out of Mind‘ aus dem Jahr 2014 schließlich dazu führte, dass sie sich in ihn verliebte. Sie sagte: „Er ist so sexy darin.“ Der ‚Ein Offizier und Gentleman‘-Darsteller, der zuvor mit Cindy Crawford und Carey Lowell, der Mutter seines 24-jährigen Sohnes Homer, verheiratet war, gab außerdem zu, dass er für eine Partnerin Spanisch gelernt habe, aber er gab zu, dass keiner der Sätze, die er kennt, besonders geeignet ist, um sie in der Öffentlichkeit zu wiederholen. Er sagte: „Ich hatte lange Zeit eine brasilianische Freundin, aber alles, was ich kannte, waren schmutzige Dinge. Sie waren sexy. Das ist also die einzige Möglichkeit, wie ich auf Portugiesisch sprechen kann, aber das Gleiche gilt für Spanisch. Also tut es mir leid, dass ich es jetzt nicht kann.“