Musik Rick Astley: Sorge um weibliche Popstars

Bang Showbiz | 07.07.2025, 16:00 Uhr

Rick Astley verriet, dass er sich Sorgen darüber mache, dass weibliche Popstars dazu „gedrängt“ werden, sich vor der Kamera auszuziehen.

Der ‚Never Gonna Give You Up‘-Künstler, der in den 1980er-Jahren berühmt wurde, fühle sich unwohl, wenn junge Frauen in der Musikbranche in freizügigen Outfits in ihren Musikvideos zu sehen sind.

Der Musiker befürchtet, dass die Künstlerinnen unter Druck stehen würden, die knappen Outfits zu tragen. Rick sagte in einem Interview mit der ‚The Sunday Times‘-Zeitung: „Manchmal schaue ich mir Videos an, in denen Frauen mitspielen – so kontrovers das auch sein mag – und denke mir dann: ‚Ich hoffe, du hast dich dafür entschieden. Ich hoffe, dass du dich dazu entschieden hast, das zu tragen, und du fühlst dich damit wohl. Dass du nicht irgendwie dazu gedrängt wurdest.'“ Der Star gab auch zu, dass er froh darüber sei, nicht im Zeitalter der sozialen Medien berühmt geworden zu sein. Astley fügte hinzu: „Ich will jetzt nicht mit einer Musikkarriere anfangen, weil mir das so fremd ist … Ich glaube, dass viele Leute mit der Sache mit den sozialen Medien zu kämpfen haben, und das kann einen ganz schön auffressen.“