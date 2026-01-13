Stars Rihanna scherzt über ein viertes Kind

Rihanna at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 09:00 Uhr

Rihanna scherzt über ein viertes Kind.

Rihanna hat darüber gescherzt, dass sie vielleicht ein viertes Kind bekommen könnte.

Die Sängerin hat mit ihrem Partner, dem Rapper A$AP Rocky (beide 37), bereits die Söhne RZA (3) und Riot (2) sowie die vier Monate alte Tochter Rocki. Doch Rihanna deutete spielerisch an, dass noch mehr Kinder möglich seien, mit einem Kommentar unter einem Instagram-Video der ehemaligen ‚Love Island‘-Teilnehmerin Montana Brown (30). In dem Clip überlegte die TV-Darstellerin, die mit ihrem Verlobten Mark O’Connor zwei Kinder hat, ob sie 2026 lieber „heiß und sexy werden oder schwanger werden“ solle. In der Kommentarspalte des Beitrags witzelte Rihanna am Montag (12. Januar): „Moment! Dann bin ich also doch nicht verrückt? Wette!“ Fans der ‚Diamonds‘-Sängerin reagierten mit humorvollen Antworten. Eine Person schrieb: „Girl, das einzige, was du rausbringen solltest, ist dieses Album, BITTEEEE.“ Ein zweiter Nutzer tippte: „MÄDEL, BIST DU VERRÜCKT?????“ Und ein dritter Fan kommentierte: „Wenn du eine Schwangerschaft ankündigst, dann kündigen wir auch eine an.“

Rihanna und Rocky, die sich 2012 bei den Proben für einen Auftritt bei den MTV Video Music Awards kennenlernten, aber erst 2020 ein Paar wurden, begrüßten Rocki im September 2025. Rihanna genießt das Leben als dreifache Mutter sehr. Die neunfache Grammy-Gewinnerin sagte gegenüber ‚Extra‘: „Die Babys sind unglaublich. Sie werden alle größer, und ich kann es kaum fassen. Meine Söhne – oh mein Gott! – ihre Gesichter verändern sich. Ihre Hälse werden länger. Ich liebe es.“ Rocky ergänzte, ihre Kinder seien „süß wie eh und je“, und RZA und Riot kämen besser miteinander aus, als er erwartet habe. Der ‚Praise the Lord‘-Rapper sagte: „Ich bin überrascht, wie gut sich die beiden älteren verstehen. Normalerweise streiten Kinder, die so dicht beieinander im Alter sind, viel, aber … glückliche Familie.“

Im April 2022 gab Rihanna zu, dass sie ursprünglich geplant hatte, erst zu heiraten und dann Kinder zu bekommen. Sie sagte ‚Vogue‘: „Ich dachte immer, erst die Ehe, dann ein Baby. Aber wer zur Hölle sagt, dass es so sein muss? Ich werde mich davon ganz sicher nicht davon abhalten lassen, Mutter zu sein.“ Im Oktober 2025 heizte Rocky zudem Spekulationen an, dass er und die ‚Umbrella‘-Sängerin möglicherweise bereits verheiratet seien, als er sich in einem Interview mit ‚The Perfect Magazine‘ selbst als „liebenden Ehemann“ bezeichnete. Er sagte: „Vater zu sein, Partner zu sein und ein liebender Ehemann in meiner Familie zu sein, macht mich wirklich, wirklich glücklich.“