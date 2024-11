Stars Riley Keough: Auf ihrer berühmten Familie liegt kein Fluch

Riley Keough erzählte, dass sie nicht glaubt, dass ein „Fluch“ auf ihrer berühmten Familie liegt.

Die 35-jährige Schauspielerin ist die Enkelin der verstorbenen Rock-’n’-Roll-Legende Elvis Presley, der 1977 im Alter von 42 Jahren verstarb.

Und nachdem ihre Mutter Lisa Marie Presley im Januar 2023 im Alter von 54 Jahren verstarb, betonte Riley, dass ihr „Traum“ für die Zukunft darin besteht, dass es in der Familie keine „Suchtprobleme“ mehr geben wird. Bei einer Live-Ansprache auf der Bühne des Jerry Moss Theaters in L.A. am Dienstag (18. November) auf der letzten Station ihrer Buchtour verriet die Darstellerin: „Ich glaube, dass das Wort ‚Fluch‘ verwendet wird, weil meine Familie nicht als echte Mythologie oder so etwas angesehen wird, sondern weil es in Wirklichkeit nur um ganz alltägliche Dinge geht, so wie Sucht. Jeder hier hat jemanden mit Suchtproblemen geliebt oder jemanden auf tragische Weise verloren. Ich meine, die Hoffnung ist, dass die zukünftigen Generationen unserer Familie nicht so sehr mit Sucht zu kämpfen haben. Natürlich ist das der Traum.” Lisa Marie, die von 1988 bis 1995 mit Danny Keough verheiratet gewesen ist, war an einem plötzlichen Herzstillstand gestorben, und 2020 nahm sich ihr Sohn Benjamin im Alter von 27 Jahren das Leben. Der ,Daisy Jones and the Six‘-Star ist jetzt die alleinige Erbin des Graceland-Anwesens, das ihr Großvater nach einem heftigen Rechtsstreit mit ihrer Großmutter Priscilla Presley hinterlassen hat, wobei sie bemerkte, dass sie „sehr involviert“ in die Verfahren vor dem Tod ihrer Mutter gewesen sei.