Film Rina Lipa erhält Durchbruchrolle als eiskalte Kriminelle in ‚A Gangster’s Life‘

Rina Lipa - ONE USE - Dec 25 - film still from Aim Publicity BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 19:30 Uhr

Rina Lipa gibt ihr Spielfilmdebüt als skrupellose Kriminelle.

Die 24-jährige Schauspielerin und Schwester von Dua Lipa spielt neben Jonny Weldon (‚One Day‘) und Tony Cook (‚Dune: Part Two‘) im britischen Crime-Thriller ‚A Gangster’s Life‘ mit. Für ihren ersten Film verkörpert sie Scarlett, eine Figur, die in einer Welt aus Gewalt, Chaos und Verrat lebt.

Der Film ist das Regiedebüt von Kamerapreisträger Zak Fenning und eine Hommage an Klassiker wie ‚Lock, Stock and Two Smoking Barrels‘ und ‚The Gentlemen‘. Auch Tomi May, Christina Gkioka, Bradley Turner und Sasha Latoya gehören zum Cast. Der digitale UK-Start ist am 19. Januar.

Die Handlung folgt den Kleinganoven Ant und Dick, die sich mit dem brutalen Gangsterboss Emery anlegen und daraufhin unfreiwillig in seine kriminellen Machenschaften gezogen werden. Rinas Figur Scarlett gehört zu Emerys rücksichtsloser Crew und nutzt Ant und Dick als Bauernopfer. Nach einem Todesfall innerhalb der Bande müssen die beiden nach Griechenland fliehen.

Dua Lipa hat ebenfalls Filmerfahrung – sie spielte 2023 Mermaid Barbie in ‚Barbie‘ und 2024 die Spionin LaGrange in ‚Argylle‘. ‚A Gangster’s Life‘ erscheint am 19. Januar digital über Miracle Media.