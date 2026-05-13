Musik Rita Ora: Diese Rock-Ikone bringt ihr die Mundharmonika bei

Rita Ora - November 2025 - Avalon - The MITS Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin bekommt Musikunterricht von einem legendären Gitarristen.

Rita Ora lernt gerade, die Mundharmonika zu spielen – dabei bekommt sie Tipps von Ronnie Wood.

Die Sängerin und Songwriterin wird von dem Rolling-Stones-Gitarristen unterstützt und hat außerdem vor, als Nächstes Gitarre zu lernen. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ plauderte sie aus: „Ich lerne gerade Mundharmonika und möchte danach Gitarre lernen. Ich habe gerade Ronnie Wood gesehen, und er ist unglaublich gut auf der Mundharmonika. Er hat mir bestimmte Dinge beigebracht.“

Obwohl sie ihren großen Durchbruch vor 14 Jahren mit dem Hit ‚Hot Right Now‘ von DJ Fresh hatte, nimmt Rita weiterhin Gesangsunterricht. „Ich habe immer noch Gesangs- und Schauspielunterricht. Ich höre nie auf zu lernen“, verriet sie. Die 35-Jährige, die unter anderem aus ‚Fifty Shades of Grey‘ bekannt ist, betonte, dass sie sehr diszipliniert sei, wenn es um ihre Arbeit geht. Vor Auftritten verzichte sie bewusst auf Partys. „Ich will einfach weiter lernen und die Leute überraschen. Ich bin sehr streng, wenn es um meine Arbeit geht. Wenn ich singe, gehe ich nicht aus“, erklärte sie. „Ich mache so etwas nicht.“ Dafür liebe sie ihre Arbeit viel zu sehr.

Trotz Rollen in mehreren TV-Produktionen und Filmen – darunter ‚Tin Soldier‘ und der kommende Streifen ‚Honeymoon with Harry‘ – sowie dreizehn Top-10-Hits in Großbritannien ruht sich Rita nicht auf ihren Lorbeeren aus. „Ich denke nicht darüber nach, was ich bereits erreicht habe“, betonte sie. „Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich viel zu tun und zu beweisen habe. Ich lege mich nie einfach zurück – so bin ich nicht programmiert.“

Die Chartstürmerin soll noch in diesem Jahr ihr viertes Studioalbum veröffentlichen und eine Tour ankündigen. Im Oktober verriet Rita im Gespräch mit einem Radiosender in Melbourne: „Es kommt definitiv ein Album. Ich konzentriere mich sehr auf diese Platte und gehe auf Tour – seit 2018 war ich mit keinem Album mehr auf Tour.“