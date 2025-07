Stars Rita Ora: Gegenseitige Unterstützung ist der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe

Taika Waititi and Rita Ora - The Walt Disney Company's Emmy Awards Celebration 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin spricht offen über ihre Ehe mit Regisseur Taika Waititi.

Rita Ora führt ihre glückliche Ehe mit Taika Waititi darauf zurück, dass sich das Paar gegenseitig unterstützt.

Die 34-jährige Popsängerin ist seit 2022 mit dem Hollywood-Regisseur verheiratet und hat nun verraten, warum ihre Beziehung so gut funktioniert. Im Gespräch mit ‚People‘ plauderte die Chartstürmerin aus: „Ich denke, es geht einfach um Respekt und darum, uns gegenseitig bei unseren eigenen Karrieren, Projekten und Freiräumen zu unterstützen – und das zu würdigen und füreinander da zu sein.“

Die beiden Stars waren gute Freunde, bevor aus ihrer Verbindung eine Liebesbeziehung wurde. Auch das sieht Rita als wichtigen Erfolgsfaktor. Die ‚Hot Right Now‘-Interpretin, die zuvor unter anderem mit Calvin Harris und Andrew Watt liiert war, erklärte: „Beste Freunde zu sein, ist, glaube ich, wirklich etwas Großartiges.“

Kürzlich enthüllte Rita, dass sie für Taikas Kinder „wie eine gute Fee“ sei. Der Regisseur hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Chelsea Winstanley, zu denen die Sängerin ein inniges Verhältnis hat. Im Podcast ‚Begin Again with Davina McCall‘ schwärmte sie: „Ich habe einfach die beste Zeit mit ihnen. Ich bin wie die gute Fee, die ihnen all den Zucker und das ganze Eis gibt – und sie dann zurückschickt. Und ihre Mutter, die ich sehr liebe, sagt dann: ‚Sie drehen völlig durch!'“